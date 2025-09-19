Ha használt autót venne, ezeket keresse! Nem jár rosszul

Tízből négy használt autó meghirdetett ára 2,5 millió forint alatt van, csak minden tizedik 10 millió forint körüli. A dízelek átlagosan 221 ezer kilométert futottak. A leggyakoribb három eladásra kínált használtautó márka júliusban a Volkswagen, a BMW és az Opel volt. De nem csak ezek a legnépszerűbbek.

Használt autó vásárlásánál nem árt kikérni egy szakértő véleményét is

Forrás: Magyar Nemzet

Használt autók között évek óta a legnépszerűbb a Suzuki

Tavaly több mint egymillió telefonos megkeresés érkezett a 15 legnépszerűbb benzines használt autóra, amelyekből akkor több mint 108 ezer darab volt megtalálható a használtautó.hu oldalain. Akkor az öt legnépszerűbb használt autó – amit a vevők kerestek – a következő volt: Suzuki Swift, Opel Astra, VW Golf, Ford Focus, Opel Corsa.

Ezek átlagéletkora 14,8 év, ami kicsivel fiatalabb a teljes magyar autóállománynál, míg az átlagárak 2,5 millió forint körül alakultak. Legfiatalabb (7,1 éves) a lista legvégén található Suzuki Vitara, 19,3 évvel pedig a BMW 3-as sorozat modelljei számítottak a legidősebbnek.

Nézzük, idén május elejére hogyan változott a helyzet. A KSH a használtautó.hu oldal hirdetéseit elemezte. A használt autók piacán hazánkban a megjelent hirdetések 39,8 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,4 százaléka a 2,5-5 millió forint közötti, 20,4 százaléka a 5-10 millió forint közötti és 13,4 százaléka a 10 millió forint fölötti értékű személygépjárművet kínált.

A meghirdetett benzines autók átlagosan 157.000, a dízel autók 221.000 kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású autók 40,7 százalékkal több kilométert tettek meg, mint a benzinmeghajtásúak. A hirdetésekben szereplő benzines autók átlagosan 14,1, a dízeles autók 12,2 évesek voltak.

A fotó illusztráció

Fotó: Szakony Attila/ZAOL

A Suzuki még mindig nagyon népszerű, használtan is

– Olyan autót keresek, amelyiket a feleségem használna városon belül, a gyerekeket vinné naponta óvodába és iskolába. Legyen benzines, 4 vagy 5 ajtós és öt személyes, az sem baj, ha bírja az autópályát, de inkább a városi használat lenne a fő feladata, maximum 700 ezer forintom van rá. Ilyen és hasonló kérések gyakran elhangzanak az egyik szekszárdi használtautó- kereskedésben.