Sipos Márton Sportuszoda

Hatalmas tömeg előtt ezt az ígéretet tette Orbán Viktor

Teol.hu

Hatalmas tömeg előtt adták át kedden délután a Sipos Márton Sportuszodát Szekszárdon, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, amit élőben közvetítt nem csak az M1 csatornája, hanem a közösségi médiák is.

Orbán Viktor miniszterelnök Szekszárdon, a Sipos Márton Sportuszoda átadó ünnepségén
Fotó: Makovics Kornel

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország történetét egyetlen szóval lehet összefoglalni – mégis. „A háborúk, a kommunizmus, a nehézségek ellenére mégis itt vagyunk, itt leszünk, és ha engedik, hogy kormányozzunk, Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz” – fogalmazott.

A miniszterelnök beszélt a jövőről is: szerinte a magyarok választhatnak, hogy „a brüsszeli útra lépnek, vagy a saját magyar utat járják”. Hozzátette, Magyarország békében és biztonságban csak akkor maradhat, ha nem adja fel szuverenitását.

Zárásként Orbán Viktor Sipos Márton, a város legendás úszója előtt tisztelgett, és azt kívánta a szekszárdiaknak, hogy az új sportlétesítmény hosszú évtizedekig legyen a közösség büszkesége.

 

