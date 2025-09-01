szeptember 1., hétfő

Jó pihenést Éva néni

29 perce

Búcsú a doktor bácsi asszisztensétől

Kisebb ünnepséget tartottak Alsónánán, a háziorvos asszisztense nyugdíjba ment.

Mauthner Ilona

Dr. Szabó Péter, alsónánai háziorvos munkáját Csötönyi Éva asszisztens hosszú évek óta odaadóan segítette, és nagy szerepe volt abban, hogy a település lakói, legyen szó felnőttről vagy gyermekről, mindig megfelelő ellátásban részesültek. 

háziorvos
Csötönyi Évát Berta Levente polgármester köszöntötte
Forrás: Alsónána önkormányzata

– Éva szakmai tudása, segítőkészsége és empátiája mindenki számára példamutató volt. Most, hogy elérkezett a nyugdíjba vonulás ideje, kívánunk neki sok boldog, pihenéssel teli évet, rengeteg örömteli pillanatot, jó egészséget, és sok boldog percet családja, unokái körében. Az elvégzett munkája, a település lakóiért tett erőfeszítései sosem felejtődnek el, és biztosak vagyunk benne, hogy örömmel tekint majd vissza erre az időszakra – mondta a polgármester, Berta Levente. 

Csötönyi Éva a közösségi médiában köszönte meg a sok jó kívánságot, és ő így búcsúzott: Az élet egyik szépsége az, hogy bár sok mindent elveszíthetsz, de azt sosem, amit te adtál másoknak!

 

