Búcsú a doktor bácsi asszisztensétől

Dr. Szabó Péter, alsónánai háziorvos munkáját Csötönyi Éva asszisztens hosszú évek óta odaadóan segítette, és nagy szerepe volt abban, hogy a település lakói, legyen szó felnőttről vagy gyermekről, mindig megfelelő ellátásban részesültek.

Csötönyi Évát Berta Levente polgármester köszöntötte

Forrás: Alsónána önkormányzata

– Éva szakmai tudása, segítőkészsége és empátiája mindenki számára példamutató volt. Most, hogy elérkezett a nyugdíjba vonulás ideje, kívánunk neki sok boldog, pihenéssel teli évet, rengeteg örömteli pillanatot, jó egészséget, és sok boldog percet családja, unokái körében. Az elvégzett munkája, a település lakóiért tett erőfeszítései sosem felejtődnek el, és biztosak vagyunk benne, hogy örömmel tekint majd vissza erre az időszakra – mondta a polgármester, Berta Levente.