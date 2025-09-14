Minden ingatlantulajdonosra vonatkozik, hiánya miatt büntetnek

Helyszíni bírsággal vagy közigazgatási bírsággal is sújthatnak bennünket. A jogszabályok egyértelműen előírják, hogy minden ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni a házszámtábla elhelyezéséről.

A házszámtábla minden ingatlanon jól látható helyen kell, hogy legyen

Forrás: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

A házszámtábla hiánya akár 150 ezer forintos bírsággal is sújtható

Egy sürgős esetnél minden másodperc számít. De mi van, ha a mentők vagy a tűzoltók nem találják a címet? A házszámtábla kötelező, mégis sok házról hiányzik vagy olvashatatlan. Tolna vármegyében több ezer ingatlan érintett, pedig a házszám nemcsak a posta, hanem a gyors segítség érkezése miatt is létfontosságú. A mulasztás akár 150 ezer forintos büntetést is jelenthet a ház tulajdonosának.

A mentős sokáig csak keresgélt a faluban, nem találta a címet

Egy hideg téli estén történt, hogy Németh Péter szomszédjához mentőt kellett hívni. Az autó gyorsan megérkezett a faluba, de a sofőr percekig keringett a sötét utcában, mert több házon sem volt kiírva a házszám. A betegért aggódó rokonok már az utcán rohantak a szirénázó jármű elé, hogy integetve mutassák az utat. A mentősök mondták is, hogy sokszor előfordul ilyesmi, és ilyenkor minden elvesztegetett perc életet menthetne – mesélte Németh Péter, aki az eset után azonnal rendelt egy házszámtáblát. A törvény világosan kimondja: minden ingatlan tulajdonosának kötelessége, hogy a házszámtábla kötelező előírását betartva, jól láthatóan elhelyezi a házszámot az épület falán vagy a kerítésen.

Sokan nem gondolnak bele, hogy egy sürgős beavatkozás esetén minden másodperc számít. Még tavaly a Magyar Postával közösen az Országos Mentőszolgálat is kampányt indított a házszámok fontosságáról.

Kampányt indítottak a házak és az utcák pontos jelölésért

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője nyilatkozott úgy a kampány során, hogy a házszámtábla nemcsak jogszabályi előírás, hanem közös érdek. Egy adott ingatlan lakója akár csukott szemmel is hazatalál, ám rosszullét és életveszély esetén a mentősök nem biztos, hogy házszám híján könnyen rátalálnak az érintett ingatlanra – mondta akkor a szóvivő. A mentőszolgálat évente 1,3 millió esethez vonul ki Magyarországon, ebből 40-50 ezer olyan riasztás történik, amikor minden másodperc számít. Győrfi Pál szerint sokan nem is gondolnak bele, milyen nehézséget okozhat egy hiányzó házszám, különösen többlakásos házaknál vagy külterületeken, ahol az utcák sem mindig vannak egyértelműen jelölve.