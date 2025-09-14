31 perce
Minden ingatlantulajdonosra vonatkozik, hiánya miatt büntetnek
Helyszíni- vagy közigazgatási bírsággal is sújthatnak bennünket. A házszámtábla kapcsán fontos szabályok vannak érvényben.
Helyszíni bírsággal vagy közigazgatási bírsággal is sújthatnak bennünket. A jogszabályok egyértelműen előírják, hogy minden ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni a házszámtábla elhelyezéséről.
A házszámtábla hiánya akár 150 ezer forintos bírsággal is sújtható
Egy sürgős esetnél minden másodperc számít. De mi van, ha a mentők vagy a tűzoltók nem találják a címet? A házszámtábla kötelező, mégis sok házról hiányzik vagy olvashatatlan. Tolna vármegyében több ezer ingatlan érintett, pedig a házszám nemcsak a posta, hanem a gyors segítség érkezése miatt is létfontosságú. A mulasztás akár 150 ezer forintos büntetést is jelenthet a ház tulajdonosának.
A mentős sokáig csak keresgélt a faluban, nem találta a címet
Egy hideg téli estén történt, hogy Németh Péter szomszédjához mentőt kellett hívni. Az autó gyorsan megérkezett a faluba, de a sofőr percekig keringett a sötét utcában, mert több házon sem volt kiírva a házszám. A betegért aggódó rokonok már az utcán rohantak a szirénázó jármű elé, hogy integetve mutassák az utat. A mentősök mondták is, hogy sokszor előfordul ilyesmi, és ilyenkor minden elvesztegetett perc életet menthetne – mesélte Németh Péter, aki az eset után azonnal rendelt egy házszámtáblát. A törvény világosan kimondja: minden ingatlan tulajdonosának kötelessége, hogy a házszámtábla kötelező előírását betartva, jól láthatóan elhelyezi a házszámot az épület falán vagy a kerítésen.
Sokan nem gondolnak bele, hogy egy sürgős beavatkozás esetén minden másodperc számít. Még tavaly a Magyar Postával közösen az Országos Mentőszolgálat is kampányt indított a házszámok fontosságáról.
Kampányt indítottak a házak és az utcák pontos jelölésért
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője nyilatkozott úgy a kampány során, hogy a házszámtábla nemcsak jogszabályi előírás, hanem közös érdek. Egy adott ingatlan lakója akár csukott szemmel is hazatalál, ám rosszullét és életveszély esetén a mentősök nem biztos, hogy házszám híján könnyen rátalálnak az érintett ingatlanra – mondta akkor a szóvivő. A mentőszolgálat évente 1,3 millió esethez vonul ki Magyarországon, ebből 40-50 ezer olyan riasztás történik, amikor minden másodperc számít. Győrfi Pál szerint sokan nem is gondolnak bele, milyen nehézséget okozhat egy hiányzó házszám, különösen többlakásos házaknál vagy külterületeken, ahol az utcák sem mindig vannak egyértelműen jelölve.
Ha nincsen kihelyezve a házszámtábla, bírság járhat érte
Ha nem helyezzük ki a házszámot jól látható módon, akár 50 000 forint helyszíni vagy 150 000 forint közigazgatási bírságot is kaphatunk. Egy egyszerű, pár ezer forintért beszerezhető házszámtábla nemcsak jogi kötelezettség, életmentő jelentőséggel is bírhat.
Nem csupán a postás miatt érdemes jól láthatóan kihelyezni a házszámot, ugyanis egy vészhelyzet esetén a mentők, tűzoltók és rendőrök számára is megkönnyíti a helyszín beazonosítását.