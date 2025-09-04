Hadjuk! Ne hagyjuk!

A baj a legalapvetőbb szabályoknál kezdődik. Sokan nincsenek tisztában azzal, mikor használunk -ba, -be, és mikor -ban, -ben toldalékot. Az egyelőre és az egyenlőre közti különbség is sokaknak gondot okoz. És igen, még mindig találkozni azzal a bizonyos „hadjuk” szóval. Pedig, a helyesírás nem játék.

A helyesírás nem puszta formalitás, hanem közös ügyünk forrás: MW Archívum

Nem „hadjuk”, hanem hagyjuk! Akkor sem, ha az ilyen hibákra figyelmeztetőt azonnal „nyelvtannácinak” bélyegzik. Gyakran hallani, hogy nem ez a lényeg. Pedig de, ez is az.

Szép dolog kiállni a világ ügyeiért, az Amazonasért, vagy más nemes célért. De ha már büszkén magyarkodunk, legalább ennyire fontos megvédeni a saját anyanyelvünket.

A helyesírás igénytelenségének ára

A nyelv több mint közlekedési eszköz a gondolataink és a világ között. A nyelv kultúra, identitás, hagyomány és önkifejezés. Ha hagyjuk lepusztulni, valójában önmagunkat hagyjuk lepusztulni. Ezért mondom, hogy a helyesírás nem apróság, hanem a kulturális önbecsülés egyik alappillére.