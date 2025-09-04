1 órája
Hadjuk! Ne hagyjuk!
A minap feldobott egy emléket a közösségi oldalam: arról írtam benne, mennyire gyenge sokak helyesírása. Akkor Csernobil híres mondatával éltem: „nem jó, de nem is tragikus.” Ma már azt mondom, a lakosság helyesírása kapcsán tragikusabb a helyzet, mint hinnénk.
A baj a legalapvetőbb szabályoknál kezdődik. Sokan nincsenek tisztában azzal, mikor használunk -ba, -be, és mikor -ban, -ben toldalékot. Az egyelőre és az egyenlőre közti különbség is sokaknak gondot okoz. És igen, még mindig találkozni azzal a bizonyos „hadjuk” szóval. Pedig, a helyesírás nem játék.
Nem „hadjuk”, hanem hagyjuk! Akkor sem, ha az ilyen hibákra figyelmeztetőt azonnal „nyelvtannácinak” bélyegzik. Gyakran hallani, hogy nem ez a lényeg. Pedig de, ez is az.
Szép dolog kiállni a világ ügyeiért, az Amazonasért, vagy más nemes célért. De ha már büszkén magyarkodunk, legalább ennyire fontos megvédeni a saját anyanyelvünket.
A helyesírás igénytelenségének ára
A nyelv több mint közlekedési eszköz a gondolataink és a világ között. A nyelv kultúra, identitás, hagyomány és önkifejezés. Ha hagyjuk lepusztulni, valójában önmagunkat hagyjuk lepusztulni. Ezért mondom, hogy a helyesírás nem apróság, hanem a kulturális önbecsülés egyik alappillére.
Nem baj, ha valaki olykor elüt egy betűt, vagy sietve ír egy rövidítést. De baj, ha már észre sem vesszük, mi a helyes, és mi a hibás. Baj, ha megszokjuk, hogy a pongyolaság az új norma.
A helyesírás nem puszta formalitás, hanem közös ügyünk. Ha valaki legközelebb azt mondja, hogy nem ez a lényeg, jusson eszünkbe: talán nem ez az egyetlen lényeg – de enélkül sok minden más is értelmét veszti.