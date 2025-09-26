szeptember 26., péntek

SOS

36 perce

Orvosi ügyelet, gyógyszertári ügyelet: itt segítenek önnek, ha baj van!

Címkék#gyógyszertári ügyelet#ügyelet#orvosi ügyelet

Közzétesszük az ősz utolsó hétvégéjének orvosi ügyeleteit, beleértve a gyógyszertári, a fogászati és az állatorvosi ügyeleteket is. Hétvégi orvosi ügyelet 2025. szeptember utolsó hétvégéjén.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. ősz. 

Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. ősz.
Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet 2025 szeptemberének utolsó hétvégéjén
Fotó: Shutterstock 

Hétvégi orvosi ügyelet 

Orvosi ügyelet 

Szeptember 26-tól bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–14:00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16:00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–8:00
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–20:00
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Szent Imre u. 4.
74/450-798
Nyitvatartás: péntek, szombat: 19:00–21:00. vasárnap: 8:00-21:00. 

Dombóvár (péntek) – Calendula Gyógyszertár
Kórház u. 74. 
74/465-216
Nyitvatartás: 20:00–22:30

Paks (péntek) – Kristály Patika
Kishegyi u. 52. 
 75/311-620
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Paks (vasárnap) – BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolna út 2/1. 
 75/417-039
Nyitvatartás: 13:00–14:30

Szekszárd – Aurélia Gyógyszertár
Csatári u. 3. 
74/412-657
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20:00–22:00. vasárnap: 19:00-22:00. 

Simontornya– Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5. 
74/486-032
Nyitvatartás: hétvége: 8:00-12.00. 

Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56. 
74/673-686
Nyitvatartás: péntek: 17.00–21.00 szombat: 12:00-14:30. vasárnap: 8:00-14:30. 

Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: péntek: 18:00–21:00 szombat: 12:00-14:30. vasárnap: 8:00-14:30. 

Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Garay tér 14-16. Tel: 74/416-400. – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd,  Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. 

Állatorvosi ügyelet: 

 

