36 perce
Orvosi ügyelet, gyógyszertári ügyelet: itt segítenek önnek, ha baj van!
Közzétesszük az ősz utolsó hétvégéjének orvosi ügyeleteit, beleértve a gyógyszertári, a fogászati és az állatorvosi ügyeleteket is. Hétvégi orvosi ügyelet 2025. szeptember utolsó hétvégéjén.
Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. ősz.
Hétvégi orvosi ügyelet
Orvosi ügyelet
Szeptember 26-tól bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–14:00
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16:00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–8:00
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–20:00
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Szent Imre u. 4.
74/450-798
Nyitvatartás: péntek, szombat: 19:00–21:00. vasárnap: 8:00-21:00.
Dombóvár (péntek) – Calendula Gyógyszertár
Kórház u. 74.
74/465-216
Nyitvatartás: 20:00–22:30
Paks (péntek) – Kristály Patika
Kishegyi u. 52.
75/311-620
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Paks (vasárnap) – BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolna út 2/1.
75/417-039
Nyitvatartás: 13:00–14:30
Szekszárd – Aurélia Gyógyszertár
Csatári u. 3.
74/412-657
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20:00–22:00. vasárnap: 19:00-22:00.
Simontornya– Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5.
74/486-032
Nyitvatartás: hétvége: 8:00-12.00.
Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56.
74/673-686
Nyitvatartás: péntek: 17.00–21.00 szombat: 12:00-14:30. vasárnap: 8:00-14:30.
Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: péntek: 18:00–21:00 szombat: 12:00-14:30. vasárnap: 8:00-14:30.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Garay tér 14-16. Tel: 74/416-400. – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.
Állatorvosi ügyelet:
- Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.