szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

22°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyelet

6 órája

Orvosra, fogorvosra van szüksége? Itt biztosan kap ellátást a hétvégén

Címkék#állatorvos#gyógyszertári ügyelet#orvosi ügyelet

Közzétesszük 2025. ősze első hétvégéjének orvosi ügyeletét. A hétvégi orvosi ügyelet tartalmazza a gyógyszertári, a fogászati és az állatorvosi ügyeletet is.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. szeptember ötödike péntektől hétfőig. 

gyógyszertári ügyelet Portrait,Of,Female,Doctor,Explaining,Diagnosis,To,Her,Patient.,Female Ez a Tolna vármegyei gyógyszertári ügyelet 2025. májust tizenkettedike hétfőtől tizenhatodika péntekig. A gyógyszertári ügyelet a vármegyei járások székhelyeinek listáját tartalmazza. gyógyszertári ügyelet hétvégi orvosi ügyelet
Ez a Tolna vármegyei hétvégi orvosi ügyelet 2025. szeptember ötödke péntektől
Fotó: Shutterstock 

Hétvégi orvosi ügyelet

Szeptember 5-től bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–14:00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16:00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–8:00
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–20:00
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád: Melissa Gyógyszertár
Cím: Dr. Kolta L. u. 41.
Tel.: 74/506-040
Nyitvatartás: péntek, szombat 19.00.–21.00.; vasárnap 8:00–21:00

Dombóvár: BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán
Cím: Hunyadi tér 27. 
Tel.: 74/565-488
Nyitvatartás: péntek 20.00–22.30.

Paks péntek: BENU Szívélyes Gyógyszertár
Cím: Barátság u. 1.
Tel.: 75/312-000
Nyitvatartás: 19.00–22.30.

Paks vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Cím: Tolna út 2/1.
Tel.: 75/417-039
Nyitvatartás: 13.00.–14.30.

Simontornya: Kapinya Gyógyszertár
Cím: Templom u. 5.

Tel.: 74/486-032
Nyitvatartás: 8.00–12.00.

Szekszárd: Újvárosi Gyógyszertár
Cím: Kossuth u. 66. 
Tel.: 74/419-177
Nyitvatartás: péntek, szombat 20.00–22.00.; vasárnap 19.00–22.00

Tamási: Dám Gyógyszertár
Cím: Szabadság u. 56. 
Tel.: 74/673-686
Nyitvatartás: péntek 17.00–21.00.; szombat 12.00–14.30.; vasárnap 8:00–14:30

Tolna: Tilia Gyógyszertár
Cím: Alkotmány u. 24. 
Tel.: 74/440-462
Nyitvatartás: péntek 18.00–21.00; szombat, vasárnap 12.00–14.30.

Fogászati ügyelet 

Szekszárd, Szent István tér 18. Tel: 74/315-454. szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd,  Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. 

Állatorvosi ügyelet 

Szeptember 5-én 14 órától 8-án 8 óráig: Dr. Bach Miklós Tel.: 0675/532-011, 0630/993-5676.(Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna), Dr. Faragó Péter Tel.: 0630/2175-630. (Tamási, Dombóvár)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu