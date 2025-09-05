1 órája
Orvosra, fogorvosra van szüksége? Itt biztosan kap ellátást a hétvégén
Közzétesszük 2025. ősze első hétvégéjének orvosi ügyeletét. A hétvégi orvosi ügyelet tartalmazza a gyógyszertári, a fogászati és az állatorvosi ügyeletet is.
Tolna vármegye, hétvégi orvosi ügyelet, 2025. szeptember ötödike péntektől hétfőig.
Hétvégi orvosi ügyelet
Szeptember 5-től bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–14:00
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16:00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–8:00
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–20:00
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád: Melissa Gyógyszertár
Cím: Dr. Kolta L. u. 41.
Tel.: 74/506-040
Nyitvatartás: péntek, szombat 19.00.–21.00.; vasárnap 8:00–21:00
Dombóvár: BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán
Cím: Hunyadi tér 27.
Tel.: 74/565-488
Nyitvatartás: péntek 20.00–22.30.
Paks péntek: BENU Szívélyes Gyógyszertár
Cím: Barátság u. 1.
Tel.: 75/312-000
Nyitvatartás: 19.00–22.30.
Paks vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Cím: Tolna út 2/1.
Tel.: 75/417-039
Nyitvatartás: 13.00.–14.30.
Simontornya: Kapinya Gyógyszertár
Cím: Templom u. 5.
Tel.: 74/486-032
Nyitvatartás: 8.00–12.00.
Szekszárd: Újvárosi Gyógyszertár
Cím: Kossuth u. 66.
Tel.: 74/419-177
Nyitvatartás: péntek, szombat 20.00–22.00.; vasárnap 19.00–22.00
Tamási: Dám Gyógyszertár
Cím: Szabadság u. 56.
Tel.: 74/673-686
Nyitvatartás: péntek 17.00–21.00.; szombat 12.00–14.30.; vasárnap 8:00–14:30
Tolna: Tilia Gyógyszertár
Cím: Alkotmány u. 24.
Tel.: 74/440-462
Nyitvatartás: péntek 18.00–21.00; szombat, vasárnap 12.00–14.30.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel: 74/315-454. – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.
Állatorvosi ügyelet
Szeptember 5-én 14 órától 8-án 8 óráig: Dr. Bach Miklós Tel.: 0675/532-011, 0630/993-5676.(Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna), Dr. Faragó Péter Tel.: 0630/2175-630. (Tamási, Dombóvár)
- Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.