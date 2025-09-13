Hivatalos: felütötte a fejét a gyilkos kór Tolna vármegye határában! Ezt lehet eddig tudni

A vizsgálatok igazolták a fertőzést, ezért a hatóság azonnali megfigyelési zárlatot rendelt el a telepen. A Nébih szerint a vírus a 3-as szerotípusba tartozik, és az állatoknál már jelentkeztek a tipikus tünetek: magas láz, bágyadtság, orrfolyás. A laboreredmények megerősítették, hogy valóban a kéknyelv-betegség ütötte fel a fejét – így az uniós szabályozás értelmében hivatalosan kitörésről van szó.

Felütötte a fejét a kéknyelv betegség Somogy vármegyében

Forrás: MW archívum

A hatóság hangsúlyozta: a kéknyelv-betegség állatról emberre nem terjed, és a fertőzött állatok húsából vagy tejéből készült élelmiszer sem jelent veszélyt az emberekre. Ugyanakkor a járvány kitörése komoly gazdasági következményekkel járhat, mivel egyes országok kereskedelmi korlátozásokat vezethetnek be.

A betegség ellen létezik védőoltás, amely rendelkezésre áll.