Termelői piac

1 órája

Beköszöntött az ősz a Hóci-parti piacra (galéria)

Címkék#hóci#parti piac#mangalica

Az időjárás legfeljebb csak ráijeszteni tudott az árusokra és a vásárlókra. A kora reggeli eső sem moshatta el a Hóci-parti piacot vasárnap.

Révészné Hanol Erzsébet

Két hónap nyári szünet után vasárnap ismét volt Hóci-parti piac Bogyiszlón. Mintha az időjárás is tudta volna, hogy ez már az őszi szezon, és igencsak borongósan indította a napot. A kora reggeli esőzés viszont még úgy sem tudta meghiúsítani a programot, hogy a szervező a szokásosnál korábbra hozta a kezdés időpontját, elkerülve a későbbi, esetleges zuhékat.

Vásárlók és árusok a Hóci-parti piacon
Két hónap után volt ismét Hóci-parti piac
Fotó: Makovics Kornél

Közkedvelt portékák és őszi hangulat a Hóci-parton

A kínálatban is megmutatkozott, hogy a legutóbbi piac óta őszre váltottunk: volt aki szőlőt, más tökös dekorációt kínált, másutt már a melengető fejfedők közül lehetett válogatni. Ugyanakkor számos olyan termék is visszatért, amelyek a Hóci-parti piac jól megszokott kínálatába tartoznak. Ilyenek „Szabi A Pék” kovászos termékei, sajtok, libából készült füstölt termékek, pástétomok, bivaly, ló, szamár, mangalica szalámik, különböző házi felvágottak, szálas tea és házi sütemények, rétesek. Persze a vásárlók között is sok volt a visszatérő.

Kóstolni is lehetett
A füstölt áruk népszerű terméknek bizonyultak
Fotó: Makovics Kornél

A birkapörkölt hamar elfogyott

– „Szabi A Pék” termékei miatt mindig korán kijövünk, mert az a tapasztalat, hogy máskülönben azokat hamar elkapkodják – mondta egy tolnai házaspár, akiknek a kosara tele volt különböző pékárukkal. Egy fiatal nő arról mesélt, hogy bár több termelői piac is van már a környéken, a bogyiszlói az egyetlen, ahova rendszeresen eljárnak. A mostani bevásárlás legfőbb célja a kecskesajt és az aszalt paradicsom beszerzése volt, de azért egy kis édesség is került a kosárba. Az egyik legkelendőbb termék a Bogyiszlói Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület tagjai által főzött birkapörkölt volt, amely rövid idő alatt elfogyott.

Beköszöntött az ősz a Hóci-parti piacra

Fotók: Makovics Kornél

 

 

