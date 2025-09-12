szeptember 12., péntek

A bogyiszlói hagyományokra épít a vasárnapi Hóci-parti piac

Magas minőségű gourmet terméket kínáló árusok kötelezték el magukat Bogyiszló mellett. Ők ismét megtalálhatóak lesznek vasárnap a Hóci-parti piacon.

Révészné Hanol Erzsébet

Két hónap nyári szünet után vasárnap ismét várja az érdeklődőket Bogyiszlón a Hóci-parti piac. Ferenczi Ágnes szervező elmondta, hogy rengeteg magas minőségű gourmet termékkel érkeznek árusok az ország különböző pontjairól, köztük sok olyan, akik elkötelezték magukat a Hóci-parti piac mellett, így a környékben csak ott lehet találkozni velük. Ilyenek „Szabi A Pék” kovászos termékei, libából készült füstölt termékek, pástétomok, bivaly, ló, szamár, mangalica szalámik, különböző házi felvágottak, több mint hatvanféle szálas tea és az ország egyik leghíresebb házi süti és rétes készítőjének finomságai.

Vásárlók a Hóci-parti piacon
Vasárnap ismét Hóci-parti piac Bogyiszlón. Fotó: Makovics Kornél (archív)

Családi programok is lesznek a Hóci-parti piacon

A vasárnapi piacot a bogyiszlói hagyományok tematikában rendezik meg. Ebédre bogyiszlói birkapörköltet fogyaszthatnak a látogatók, de arra is lesz lehetőség, hogy népviseletbe öltözött segítőkkel paprikát fűzzenek. Sőt, füzérben vagy akár őrölve is lehet majd paprikát venni. A piactól néhány méterre ingyenesen látogatható nyitott portával készül az Alpaka Pajta, ahol akár kézből is lehet etetni az állatokat. A gyerekeknek lesz körhinta és ugrálóvár is.

Rossz idő esetén vagy esőhelyszínt biztosítanak, vagy későbbi időpontban rendezik meg a piacot. Erről a Hóci-parti piac Facebook-oldalán tájékoztatják az érdeklődőket.

 

