Ügyeletek

1 órája

Hol találsz ügyeletes orvost? – Itt a településenkénti lista

Ügyeletek

Brunner Mónika

Orvosi ügyelet 

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00
  • Központi telefonszám: 1830
Happy,Successful,Young,Latin,Doctor,Woman,Holding,Tablet,,Sitting,On
Fotó: fizkes / Forrás:  Shutterstock

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád: PatikaPlus Gyógyszertár
Cím: Völgység u. 8. 
Tel.: 74/550-291
Nyitvatartás: szombat: 19.00.–21.00. vasárnap: 8.00-21.00. 

Dombóvár: Imola Gyógyszertár
Cím: Arany J. tér 28. 
Tel.: 74/461-492
Nyitvatartás: péntek: 20.00–22.30.

Paks: Borostyán Patika
Cím: Dózsa Gy. u. 12. 
Tel.: 75/510-446
Nyitvatartás: péntek: 19.00.–22.30. 

Paks vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Cím: Tolna út 2/1. 
Tel.: 75/417-039
Nyitvatartás: 13.00.–14.30. 

Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Cím: Templom u. 5.

Tel.: 74/486-032
Nyitvatartás: hétvégén 8:00–12:00

Szekszárd: PatikaPlus Gyógyszertár
Cím: Tartsay u. 40. 
Tel.: 74/313-476
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20.00–22.00. vasárnap: 19.00-22.00. 

Tamási: Gesztenyesor Gyógyszertár
Cím: Kossuth tér 6.
Tel.: 74/471-621
Nyitvatartás: péntek: 17.00–21.00. szombat: 12.00-14.30. 

Tolna: Salvia Gyógyszertár
Cím: Bajcsy-Zs. u. 27. 
Tel.: 74/440-516
Nyitvatartás: péntek: 18.00–21.00. szombat: 12.00-14.30. vasárnap: 8.00-14.30. 

Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel: 74/315-454. – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd,  Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. 

Állatorvosi ügyelet 
Szeptember 12. 14 órától szeptember 15-én 8 óráig: Dr. Kosnás Attila Tamás Tel.: 0670/436-4686.(Bonyhád, Szekszárd, Tolna,  Paks), Dr. Abai Dániel Tel.: 0670/436-4688. (Dombóvár, Tamási)

 

 

