1 órája
Hol találsz ügyeletes orvost? – Itt a településenkénti lista
Orvosi ügyelet
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád: PatikaPlus Gyógyszertár
Cím: Völgység u. 8.
Tel.: 74/550-291
Nyitvatartás: szombat: 19.00.–21.00. vasárnap: 8.00-21.00.
Dombóvár: Imola Gyógyszertár
Cím: Arany J. tér 28.
Tel.: 74/461-492
Nyitvatartás: péntek: 20.00–22.30.
Paks: Borostyán Patika
Cím: Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: 75/510-446
Nyitvatartás: péntek: 19.00.–22.30.
Paks vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Cím: Tolna út 2/1.
Tel.: 75/417-039
Nyitvatartás: 13.00.–14.30.
Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Cím: Templom u. 5.
Tel.: 74/486-032
Nyitvatartás: hétvégén 8:00–12:00
Szekszárd: PatikaPlus Gyógyszertár
Cím: Tartsay u. 40.
Tel.: 74/313-476
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20.00–22.00. vasárnap: 19.00-22.00.
Tamási: Gesztenyesor Gyógyszertár
Cím: Kossuth tér 6.
Tel.: 74/471-621
Nyitvatartás: péntek: 17.00–21.00. szombat: 12.00-14.30.
Tolna: Salvia Gyógyszertár
Cím: Bajcsy-Zs. u. 27.
Tel.: 74/440-516
Nyitvatartás: péntek: 18.00–21.00. szombat: 12.00-14.30. vasárnap: 8.00-14.30.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel: 74/315-454. – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.
Állatorvosi ügyelet
Szeptember 12. 14 órától szeptember 15-én 8 óráig: Dr. Kosnás Attila Tamás Tel.: 0670/436-4686.(Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks), Dr. Abai Dániel Tel.: 0670/436-4688. (Dombóvár, Tamási)
- Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.