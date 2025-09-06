Vérvörös dráma az égen: lenyűgöző teljes holdfogyatkozást láthatunk vasárnap este

Este 7 óra 8 perckor bukkan elő a keleti látóhatár felett a telihold, miközben már tart a teljes holdfogyatkozás fázisa. A hold kelte ideje természetesen országrészenként eltér pár perccel, a fogyatkozás eseményei ugyanazon időben zajlanak majd mindenhol az országban. A látványos vöröses árnyalatú égitest ezután egészen 20:53-ig teljesen a Föld árnyékban marad, mondta hírportálunknak Hatházi Gergely, gyönki amatőr csillagász.

Teljes holdfogyatkozást láthatunk vasárnap este. Érdemes lesz kémlelni az égboltot

Mi történik teljes holdfogy atkozáskor?

A teljes holdfogyatkozás akkor történik, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, és árnyéka teljesen eltakarja a Holdat. Bár a Hold nem tűnik el teljesen, fénye jelentősen megváltozik: narancsos-vöröses árnyalatot vesz fel. A teljesség nem sokkal a hold kelte után, 19:31-kor beáll, ekkortól a Hold vörös színben látszik majd, ami persze megszokott hold kelte, holdnyugta idején, most azonban nem fog világosabbá válni, ahogy emelkedése közben megszokhattuk. A fogyatkozás teljességének közepe 20:12-kor lesz, ekkor jár a Hold bolygónk árnyékának legmélyebb részén.

Elvileg a vörössége ekkor lehetne a legsötétebb, ám azzal, hogy nálunk pont alkonyatkor kezdődik a fogyatkozás, ezt nem nagyon vesszük majd észre, ekkor még szürkület idején járunk csak. Maga a teljesség nem egészen másfél órán át tart: 82 percig élvezhetjük a látványt, 20:53-kor lesz vége, a részleges fázis 21:57-ig tart. Ezt követi a félárnyékos fázis, amelynek 22:55-kor lesz vége – a félárnyékból annyit lehet észlelni szabad szemmel felpillantva az égre, hogy a szokásosnál tompább fényű a telihold. Ez a jelenség annak köszönhető, hogy a Föld légköre megtöri és szórja a napfényt, így csak a hosszabb hullámhosszú vöröses fény éri el a Hold felszínét.

Ilyen lesz a teljes holdfogyatkozás

A fényjáték utolsó előtti eseménye az lesz, amikor a teljes árnyék elkezd levonulni a Holdról. Ekkor a Hold világosodó peremét kissé kékes árnyalatban láthatjuk egy rövid ideig, mivel ekkor a légkörünk ózonrétegén keresztül éri majd a fény, ennek köszönhetően kap kékes színt. Ezt igazán szépen csak nagyítva látjuk, akár távcsövön át, akár pedig teleobjektívvel fotózva a Holdat. Ha a holdfogyatkozást olyan helyszínről nézi valaki, ahol már az éjjeli sötétségben játszódnak le ezek az események, például Közép-Ázsiából, ott arra is lehetőség nyílik, hogy a fogyatkozás sötét vagy világos vörös voltát megvizsgálja az ember. Az, hogy mennyire sötét egy teljes holdfogyatkozás, attól függ, mennyire tiszta a bolygónk légköre (sztratoszférája) aktuálisan. A nagy erejű vulkánkitöréseket követően rendkívül sötét (barna, sötétszürke) árnyalatú a holdfogyatkozás, tiszta légkör esetén viszont narancs- vagy téglavörös.