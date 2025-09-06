szeptember 6., szombat

1 órája

Vérvörös dráma az égen: lenyűgöző teljes holdfogyatkozást láthatunk vasárnap este

Címkék#telihold#részleges holdfogyatkozás#fény

Különleges égi jelenség lesz látható vasárnap este: a szeptember 7-én bekövetkező teljes holdfogyatkozás egyik érdekessége, hogy a Hold már részben elsötétült állapotban kel majd fel a magyar horizonton. 

Munkatársunktól

Este 7 óra 8 perckor bukkan elő a keleti látóhatár felett a telihold, miközben már tart a teljes holdfogyatkozás fázisa. A hold kelte ideje természetesen országrészenként eltér pár perccel, a fogyatkozás eseményei ugyanazon időben zajlanak majd mindenhol az országban. A látványos vöröses árnyalatú égitest ezután egészen 20:53-ig teljesen a Föld árnyékban marad, mondta hírportálunknak Hatházi Gergely, gyönki amatőr csillagász. 

Teljes holdfogyatkozást láthatunk vasárnap este. Érdemes lesz kémlelni az égboltot
Teljes holdfogyatkozást láthatunk vasárnap este. Érdemes lesz kémlelni az égboltot

Mi történik teljes holdfogyatkozáskor? 

A teljes holdfogyatkozás akkor történik, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, és árnyéka teljesen eltakarja a Holdat. Bár a Hold nem tűnik el teljesen, fénye jelentősen megváltozik: narancsos-vöröses árnyalatot vesz fel. A teljesség nem sokkal a hold kelte után, 19:31-kor beáll, ekkortól a Hold vörös színben látszik majd, ami persze megszokott hold kelte, holdnyugta idején, most azonban nem fog világosabbá válni, ahogy emelkedése közben megszokhattuk. A fogyatkozás teljességének közepe 20:12-kor lesz, ekkor jár a Hold bolygónk árnyékának legmélyebb részén. 

Elvileg a vörössége ekkor lehetne a legsötétebb, ám azzal, hogy nálunk pont alkonyatkor kezdődik a fogyatkozás, ezt nem nagyon vesszük majd észre, ekkor még szürkület idején járunk csak. Maga a teljesség nem egészen másfél órán át tart: 82 percig élvezhetjük a látványt, 20:53-kor lesz vége, a részleges fázis 21:57-ig tart. Ezt követi a félárnyékos fázis, amelynek 22:55-kor lesz vége – a félárnyékból annyit lehet észlelni szabad szemmel felpillantva az égre, hogy a szokásosnál tompább fényű a telihold. Ez a jelenség annak köszönhető, hogy a Föld légköre megtöri és szórja a napfényt, így csak a hosszabb hullámhosszú vöröses fény éri el a Hold felszínét. 

Ilyen lesz a teljes holdfogyatkozás

A fényjáték utolsó előtti eseménye az lesz, amikor a teljes árnyék elkezd levonulni a Holdról. Ekkor a Hold világosodó peremét kissé kékes árnyalatban láthatjuk egy rövid ideig, mivel ekkor a légkörünk ózonrétegén keresztül éri majd a fény, ennek köszönhetően kap kékes színt. Ezt igazán szépen csak nagyítva látjuk, akár távcsövön át, akár pedig teleobjektívvel fotózva a Holdat. Ha a holdfogyatkozást olyan helyszínről nézi valaki, ahol már az éjjeli sötétségben játszódnak le ezek az események, például Közép-Ázsiából, ott arra is lehetőség nyílik, hogy a fogyatkozás sötét vagy világos vörös voltát megvizsgálja az ember. Az, hogy mennyire sötét egy teljes holdfogyatkozás, attól függ, mennyire tiszta a bolygónk légköre (sztratoszférája) aktuálisan. A nagy erejű vulkánkitöréseket követően rendkívül sötét (barna, sötétszürke) árnyalatú a holdfogyatkozás, tiszta légkör esetén viszont narancs- vagy téglavörös.

A Hold most közelebb lesz, mint máskor?

A mostani holdfogyatkozás másik különlegessége, hogy alig 2,5 nappal a perigeum, vagyis a Földhöz legközelebbi pont elérése előtt következik be, pontosabban 369.455 km-re lesz a Földtől. Emiatt a Hold kicsit nagyobbnak és fényesebbnek látszik majd az égbolton.

Hol és mikor érdemes nézni?

Magyarországon a Hold már a totalitás idején kel fel, így érdemes már 19 óra körül keleti irányba figyelni az eget. Minél keletebbre tartózkodunk az országban, annál magasabban lesz a Hold az égen a fogyatkozás idején. Fontos, hogy a látványhoz tiszta égbolt szükséges; remélhetőleg az időjárás kegyes lesz a csillagászat kedvelőihez.

 

 

