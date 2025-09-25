1 órája
Elment egy példakép – Hortai Tamástól rengetegen búcsúztak el a közösségi médiában
Hatalmas űrt hagyott maga után Hortai Tamás, a Gemenc Mentőcsoport önkéntes mentőbúvára és búvároktató, akinek haláláról tegnap számoltunk be. A közösségi oldalak azóta megteltek részvétnyilvánításokkal, emlékekkel és szívből jövő üzenetekkel, amelyek mind azt mutatják: Hortai Tamást rengetegen szerették és tisztelték.
Az emberek sorra idézik fel közös történeteiket, a közös munkát, a baráti beszélgetéseket, a vízparti élményeket. A szavakból kirajzolódik egy kép egy olyan emberről, aki mindig készen állt segíteni, aki derűjével és bátorságával példát mutatott. Hortai Tamás hiánya nemcsak a családjának és barátainak fájdalmas, hanem mindazoknak, akik valaha találkoztak vele.
A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai így búcsúznak tőle:
„Szomorú hír érkezett! Keressük, de nem találjuk a szavakat. A mai napon egyesületünk együttműködő mentőbúvára itt hagyott minket! Köszönjük azt, hogy együtt dolgozhattunk, köszönjük a sok közös élményt! Legyen neked könnyű a föld, Tamás! Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak! Tisztelettel: SZKME.”
Hortai Tamás barátai és ismerősei szintén sorra osztják meg fájdalmukat:
– „Olyan mélyütésként ért a hír. Barátom volt! Nagyon nehéz. Részvétem!”
– „Hihetetlen, két hete találkoztunk...”
– „Minden jót odaát! Merülj továbbra is, csak most feljebb.”
Felfoghatatlan: tragikus hirtelenséggel elhunyt Hortai Tamás búvároktató
Százak búcsúznak Hortai Tamástól
A tegnap megjelent nekrológunkat már több tízezren olvasták, ami önmagában is mutatja, milyen sok ember életét érintette meg Hortai Tamás munkája, példamutató önzetlensége és személyisége.
A közösségi gyász, a számtalan emlékező sor és a felidézett történetek arról tanúskodnak, hogy nem csupán egy kiváló búvároktatót, mentőbúvárt, hanem egy igaz barátot, segítőt és közösségi embert veszítettünk el.
Most, hogy búcsúzunk tőle, egyértelművé válik: Hortai Tamás nemcsak a víz mélyén volt otthon, hanem az emberek szívében is. Emlékét a közösség szeretete őrzi tovább, és ez az örökség marad meg mindannyiunk számára.