Elment egy példakép – Hortai Tamástól rengetegen búcsúztak el a közösségi médiában

Az emberek sorra idézik fel közös történeteiket, a közös munkát, a baráti beszélgetéseket, a vízparti élményeket. A szavakból kirajzolódik egy kép egy olyan emberről, aki mindig készen állt segíteni, aki derűjével és bátorságával példát mutatott. Hortai Tamás hiánya nemcsak a családjának és barátainak fájdalmas, hanem mindazoknak, akik valaha találkoztak vele.

Hortai Tamás szerdán hunyt el

Forrás: Beküldött kép

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai így búcsúznak tőle:

„Szomorú hír érkezett! Keressük, de nem találjuk a szavakat. A mai napon egyesületünk együttműködő mentőbúvára itt hagyott minket! Köszönjük azt, hogy együtt dolgozhattunk, köszönjük a sok közös élményt! Legyen neked könnyű a föld, Tamás! Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak! Tisztelettel: SZKME.”

Hortai Tamás barátai és ismerősei szintén sorra osztják meg fájdalmukat:

– „Olyan mélyütésként ért a hír. Barátom volt! Nagyon nehéz. Részvétem!”

– „Hihetetlen, két hete találkoztunk...”

– „Minden jót odaát! Merülj továbbra is, csak most feljebb.”