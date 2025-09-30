szeptember 30., kedd

Hazugság az egész

47 perce

Ez rágalmazás! Horváth István beperli Hadházy Ákost a valótlan állítások miatt

Címkék#Hadházy Ákos#Fidesz-KDNP#Horváth István

Még kedden reggel is ingerülten vette fel a telefont a szekszárdi térség országgyűlési képviselője, akit Hadházy Ákos Facebook-posztja kapcsán kerestünk. Horváth István bíróság elé viszi az ügyet.

Teol.hu

„Hazugság az egész!” – mondta a Teol.hu érdeklődésére Horváth István. A szekszárdi politikus nagyon kiakadt Hadházy Ákos hétfői Facebook-posztja miatt, amelyben az ellenzéki politikus a családját támadja. „A családomnak nincs zugvágóhídja – ahogy a képviselő fogalmaz –, és a kormányhivatal sem záratta be a szabályosan működő, érvényes hatósági engedélyekkel rendelkező vágóhidat” – nyomatékosította Horváth István, aki hozzátette, hogy nincs tudomása arról, hogy a NAV bármiféle nyomozást folytatna a családi vállalkozása ellen, ahogy azt Hadházy a közösségi oldalon állította. 

Horváth Istvánt kiakadt Hadházy Ákos valótlan állításai miatt
Fotó: Makovics Kornél
Fotó: Makovics Kornél

Horváth István mindent cáfol

Horváth István cáfolta Hadházy Ákos azon kijelentéseit is, hogy malaclopás miatt bárkit is feljelentett volna. 

„Nem jelentettünk fel semmilyen szomszédos gazdát malaclopással kapcsolatban – hangoztatta Horváth István. – Az viszont igaz, hogy ismeretlen tettes ellen 2024 tavaszán feljelentést tettünk a bátyai sertéstelepünkről eltűnt sertések, gyógyszerek és takarmány ügyében, melyben tudomásom szerint érintett egy Gilián nevezetű orgazda. Ez a nyomozás jelenleg is zajlik, melyben mi vagyunk a sértett fél, hiszen bennünket loptak meg” – mondta Horváth István.

A szekszárdi politikus hozzátette: a hamis információk terjesztése helyett Hadházy Ákosnak szekszárdiaként inkább arra kéne büszkének lennie, hogy fejlődik a tolnai vármegyeszékhely, amely tavasszal egy országos hírű Tudásközponttal gazdagodott, nemrég pedig a vadonatúj Sipos Márton Sportuszodát avatták fel.

„Nem hagyom, hogy politikai haszonszerzés céljából, tudatos és álságos módon lejárassanak, igaztalanul támadják családomat és személyemet” – zárta Horváth István.

 

 

