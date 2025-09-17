Szekszárdi politikus már a TikTokon

A szekszárdi politikus újabb lépést tett a modern kommunikáció irányába, a TikTokon is jelen van. A közösségi platformon, rövid, lendületes videókkal próbálja megszólítani a fiatalabb generációt, akik a hagyományos médiafelületeket már kevésbé követik.

A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok ne csak hallomásból értesüljenek a helyi ügyekről és az országos politikai témákról, hanem közvetlenebb módon személyesen a képviselőtől kaphassanak információt. Horváth István szerint fontos, hogy a politika ne legyen távoli, hanem minden korosztály számára elérhető és érthető legyen.