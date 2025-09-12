1 órája
Most kell lépni: hamarosan lejár a határidő az ingyenes vakcinára
Meghosszabbítottak egy határidőt. Eredetileg szeptember 12-ig lehetett beadni a méhnyakrák elleni ingyenes oltásra a tizenkettedik évüket betöltött hetedik osztályos fiúk és lányok szüleinek az iskola védőnőjénél a beleegyező nyilatkozatot. Ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította. Ezt követően a HPV elleni oltás már térítésköteles, és csak recept ellenében vásárolható meg a gyógyszertárakban.
A cél, hogy minél több gyermek megkapja ezt a HPV, a Humán Papillomavírus okozta betegség elleni védőoltást, amellyel nemcsak a méhnyakrák, hanem több más daganatos megbetegedés is megelőzhető. Viszont a meghosszabbított határidő is hamarosan lejár. Ezért megkerestük dr. Varga Józsefet, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály osztálvezető főorvosát, s megkérdeztük, miért fontos, hogy már a 12 évesek megkapják a HPV elleni oltást.
Serdülőkorban érdemes beadatni
Dr. Varga József elmondta, azért a legcélszerűbb beadni még a párkapcsolatok megkezdése előtt, tehát serdülőkorban, mert ilyenkor a fiatal szervezet még nem találkozott a vírussal. Hozzátette, a jelenleg Magyarországon elérhető kilenckomponensű oltóanyag a leggyakrabban előforduló, magas kockázatú HPV-típusokkal és több olyan alacsony kockázatú típussal szemben is hatékony amelyek a nemi szemölcsök kialakulásáért felelősek, így széleskörű védelmet biztosít mind a daganatos, mind a jóindulatú elváltozások ellen.
Az oltás biztonságos, a HPV elleni vakcina nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését, komoly mellékhatások rendkívül ritkán fordulnak elő. Legfeljebb a beadás helyén jelentkezhet fájdalom, bőrpír vagy duzzanat, illetve átmeneti hőemelkedés, láz, de tapasztalat szerint a vakcina jól tolerálható, s a fiataloknál különösen hatékony védelmet biztosít.
Férfiakra és nőkre is veszélyes, egyre több fiatalt érintSétával és közös gyöngyfűzéssel hívták fel a figyelmet a HPV fertőzés és a méhnyakrák megelőzésének fontosságára a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézetben.
Ezért, folytatta, bár az utóbbi időben előfordul némi bizonytalanság, alapvetően pozitív a fogadtatás, a szülők többsége kéri gyermeke számára az oltást. – Az érdeklődőket mindig igyekszünk hiteles információval segíteni, hangsúlyozva, hogy nemcsak a lányok, hanem a fiúk oltása is javasolt, hiszen így alakulhat ki szélesebb körű, közösségi szintű védelem.
HPV elleni oltás: Tolnában már hagyománya van
A HPV elleni rendszeres oltásnak egyébként bő másfél évtizedes hagyománya van Tolnában. Szekszárdon, a kórházban, 2008 tavaszán – abban az évben, amikor Harald zur Hausen Nobel-díjat kapott a Humán Papillómavírusok méhnyakrákot okozó felfedezéséért, dr. Tóth János nőgyógyász onkológus főorvos vezetésével megalakították a HPV Centrumot. Addig a méhnyakrák volt az emlőrák után a második leggyakoribb női daganatos megbetegedés, az évi másfélezer eset harmada halállal végződött.
Szabó Noémi volt a kampány arca
Az első paciens, talán, hogy a példa vonzó legyen, egy fiatal sportoló, Szabó Noémi volt. Ő ma a Tarr KSC sportigazgatója, s elmondta, 2008. április 23-án kapta a védőoltást. Dr. Nagy József főorvos kérte fel, legyen a kezdés reklámarca, s Tóth főorvos adta be a vakcinát. Akkor ez még nagyon új volt, néhány hónappal később kapott még egy emlékeztető oltást is. Mondták, akkor igazán hatékony a védőoltás, ha egészen fiatalon kapják, de hasznos későbbi korban is. Egyébként lánya tavaly volt hetedikes, és természetesen ő is megkapta.
A pénz hiányzott, az építők leléptek – most mégis befejezik a kórházatKiemelkedően fontos a Szent-Lukács Kórház járóbeteg ellátó részlege.
Még hozzátette, az oltás a rendszeres szűrővizsgálatot nem pótolja, úgyhogy félévente, évente azért érdemes arra is elmenni, mert ennek a betegségnek sok válfaja van. Viszont legjobb tudomása szerint az agresszívebb fajták ellen ez a védőoltás biztosan véd, nem kell már ismételni.