Most kell lépni: hamarosan lejár a határidő az ingyenes vakcinára

A cél, hogy minél több gyermek megkapja ezt a HPV, a Humán Papillomavírus okozta betegség elleni védőoltást, amellyel nemcsak a méhnyakrák, hanem több más daganatos megbetegedés is megelőzhető. Viszont a meghosszabbított határidő is hamarosan lejár. Ezért megkerestük dr. Varga Józsefet, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály osztálvezető főorvosát, s megkérdeztük, miért fontos, hogy már a 12 évesek megkapják a HPV elleni oltást.

A HPV elleni oltást serdülőkorban érdemes beadatni, mielőtt a fiatal szervezet találkozna a vírussal

Serdülőkorban érdemes beadatni

Dr. Varga József elmondta, azért a legcélszerűbb beadni még a párkapcsolatok megkezdése előtt, tehát serdülőkorban, mert ilyenkor a fiatal szervezet még nem találkozott a vírussal. Hozzátette, a jelenleg Magyarországon elérhető kilenckomponensű oltóanyag a leggyakrabban előforduló, magas kockázatú HPV-típusokkal és több olyan alacsony kockázatú típussal szemben is hatékony amelyek a nemi szemölcsök kialakulásáért felelősek, így széleskörű védelmet biztosít mind a daganatos, mind a jóindulatú elváltozások ellen.

Az oltás biztonságos, a HPV elleni vakcina nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését, komoly mellékhatások rendkívül ritkán fordulnak elő. Legfeljebb a beadás helyén jelentkezhet fájdalom, bőrpír vagy duzzanat, illetve átmeneti hőemelkedés, láz, de tapasztalat szerint a vakcina jól tolerálható, s a fiataloknál különösen hatékony védelmet biztosít.