Idegesítő férfiember, aki amúgy vásárló

A legtöbb bosszúságot az ember a napi bevásárlásai során gyűjti össze.

Néhány vásárló nem csak az eladót, de a többi vásárlót is fel tudja idegesíteni

Forrás: sonline.hu

Tegnap például azt állapítottam meg, hogy a vásárlók egy része elképesztően neveletlen. Ott álltunk a húsos pultnál szépen sorban, amikor a sor közepén várakozó férfi oda szólt az egy szem eladónak, a csontos karajnak mennyi a kilója?! Ez egyébként - mint a többi húsfajta is - rendre ki volt írva.

Az eladó - aki éppen mást szolgált ki - fejből ezt nem tudta, így ott hagyta a munkáját, és megkereste a kérdezett hús árát. Amikor folytatta volna a kiszolgálást, a korosodó férfiembernek újabb kérdése adódott, melyre hasonló módon született meg a válasz.

Az ember nem igazán érti, az ilyen vevő miért nem tudja kivárni a sorát?!