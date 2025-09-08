szeptember 8., hétfő

Te melyikükkel találkoztál?

1 órája

A türelmetlen, a pofátlan és a büdöske – vásárlók, akik a többiek idegeire mennek

Annyit piszkáljuk nap mint nap a kereskedőket, hol okkal, hol ok nélkül, most összeszedtük azokat az eseteket, amikor a vásárlók „verik ki a biztosítékot” a többi vásárlónál vagy éppen az eladóknál. Az idegesítő vásárlókkal naponta találkozhatunk bármelyik üzletben.

Mauthner Ilona

Valószínűleg mindenki találkozott már olyan vásárlóval, aki nem tiszteli a sorban állókat, ő jobban siet a többieknél, az apróval fizetővel, aki hosszasan számolgatja a forintjait, vagy éppen számlát kér. A mögöttük állók pedig idegesen toporognak. Igen, az idegesítő vásárlók száma felsorolhatatlan.

Idegesítő vásárlók, naponta találkozunk velük
Idegesítő vásárlókból sokféle van, van aki a pénztárnál szörnyülködik, hogy mennyit is kell majd fizetnie. Forrás:  Getty Images 

Idegesítő vásárlók: naponta találkozunk velük, sok türelem kell hozzájuk

Szeret mesélgetni: Van, aki sokat szeret beszélni. Mindenről eszébe jut valami, először a sorban állókat szórakoztatja, mutogatja a családtagjai fotóját, majd a pénztárossal bizalmaskodik. Közben feltartja a sort, de ő ráér, így cseppet sem érdekli, hogy más sietne.

A türelmetlen: egyáltalán nem érdekli, hányan állnak sorban, ő beáll oldalról, lehetőleg úgy, hogy maximum csak ketten álljanak előtte. Utál várni. Ebbe a kategóriába tartozik az is, aki ugyan nem annyira pofátlan, hogy mások elé álljon, de a sorban morgolódik, és értetlenül áll az előtt, miért csak egy kassza van nyitva, ha több is van belőle. Ráadásul ott van a többi vásárló, aki valamivel feltartja.

Az apróval fizető: Hónapokon át kuporgatta az 5-10-20-50-100-200 forintosokat, és ahelyett, hogy a postára vagy a bankba vinné beváltani, leugrik vele a boltba. Hát persze, hogy pont előtted borítja, és fizeti ki vele a dolgait. Az eladó nem tud mit csinálni, tágra nyitott szemekkel számolja a sok aprót.

A mindenen akadékoskodó: Semmi nem jó neki. Nem szereti, ha a bolti eladó megfogja a pénzt, majd az árut. Elégedetlen a termék árával. Hányszor halljuk: "A polcra nem ez volt kirakva". Néha igazuk is van. A gond az, hogy ezeknek pont előttünk, a pénztárnál adnak hangot.

Komótosan pakol, a bizalmatlan, az áfás számlás és a büdöske

Az ember mérlegel, melyik sorba álljon. Majd beáll egy ember mögé, akinek teli ugyan a kocsija, de gondolván, csak ő van előtted, hamar sorra kerülsz, mert a többi sorban jópáran állnak kocsikkal és kosarakkal. Tévedsz, mert biztosan ő lesz az, aki a kasszás által lehúzott dolgokat nem a kocsijába pakolja, hanem szépen lassan, komótosan a bevásárló szatyorba. Végül a fizetés után is várhatsz, amíg mindent el nem tesz, mert a kasszás nem szeretné, hogy a te és az ő dolgai összekeveredjenek.

A bizalmatlan: addig egyetlen egy dolgot sem tesz el a szatyrába, amíg az utolsó terméknél nem csekkolta, hogy a pénztáros valóban azt az összeget ütötte be, ami a termék ára. Így feltorlódik a pult áruval és a következő vásárlónak vagy kapkodnia kell, miután beütötte az árakat a kasszás, vagy olyan messzire rakják tőle a termékeit, hogy nem éri el, így ő is feltartja a következő vásárlót.

– Áfás számla lesz – hangzik el előtted a kérés, és következnek a hosszú percek. Szerencsére pár boltban már pillanatok alatt, egy kártyával is elintézhető a számlaadás, de vannak még múlt századi helyek is, ahol jelentős időt vesz igénybe, hogy kiállítsanak egy számlát, ennek pedig a következő vevő issza a levét.

Végül a büdöske. Nem kellemes érzés végigállni úgy egy hosszú sort, ha előtted egy mosdatlan vagy éppen pia-, cigiszagú ember áll.

 

