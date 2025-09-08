A türelmetlen, a pofátlan és a büdöske – vásárlók, akik a többiek idegeire mennek

Valószínűleg mindenki találkozott már olyan vásárlóval, aki nem tiszteli a sorban állókat, ő jobban siet a többieknél, az apróval fizetővel, aki hosszasan számolgatja a forintjait, vagy éppen számlát kér. A mögöttük állók pedig idegesen toporognak. Igen, az idegesítő vásárlók száma felsorolhatatlan.

Idegesítő vásárlókból sokféle van, van aki a pénztárnál szörnyülködik, hogy mennyit is kell majd fizetnie. Forrás: Getty Images

Idegesítő vásárlók: naponta találkozunk velük, sok türelem kell hozzájuk

Szeret mesélgetni: Van, aki sokat szeret beszélni. Mindenről eszébe jut valami, először a sorban állókat szórakoztatja, mutogatja a családtagjai fotóját, majd a pénztárossal bizalmaskodik. Közben feltartja a sort, de ő ráér, így cseppet sem érdekli, hogy más sietne.

A türelmetlen: egyáltalán nem érdekli, hányan állnak sorban, ő beáll oldalról, lehetőleg úgy, hogy maximum csak ketten álljanak előtte. Utál várni. Ebbe a kategóriába tartozik az is, aki ugyan nem annyira pofátlan, hogy mások elé álljon, de a sorban morgolódik, és értetlenül áll az előtt, miért csak egy kassza van nyitva, ha több is van belőle. Ráadásul ott van a többi vásárló, aki valamivel feltartja.