Ma még kitart a meleg, de szerdától sok mindennek búcsút inthetünk

A délnyugati országrészben ma még napos, kellemesen meleg időre lehet számítani, akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála.

Teol.hu

A Köpönyeg időjárás-előrejelző portál szerint az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délen ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, az alacsonyabb értékek északnyugaton várhatók.

Ma még napos, nyárias időre számíthatunk 
Fotó: Mediaworks

Szerdától elköszönhetünk a nyári napoktól, jelentősen, 20 fok körülre esik vissza majd a hőmérséklet. Holnap már túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik. A hőmérséklet visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.

 

