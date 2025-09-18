szeptember 18., csütörtök

1 órája

Különleges programmal készül Szekszárd az Idősek Világnapjára

Szekszárdon idén is különleges programmal ünneplik az Idősek Világnapját – jelentette be Fusz György alpolgármester a szerdai sajtótájékoztatón. Mutatjuk, hogy zajlik az Idősek Világnapja Szekszárdon.

Bencze Péter

Az Idősek Világnapja programjaira október 1-jén, a hagyományoknak megfelelően a Babits Mihály Kulturális Központban kerül sor, ahol két nagyszabású rendezvény várja a szépkorúakat. „Szokásos módon, nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik már betöltötték vagy az idén betöltik 65. életévüket” – fogalmazott Fusz György.

Idősek Világnapja programok Szekszárdon
Fusz György sajtótájékoztatón beszélt az Idősek Világnapja szekszárdi programjairól
Fotó: Mártonfai Dénes

Íme az Idősek Világnapja programjai

A programban idén is népszerű előadók gondoskodnak a jó hangulatról: Kökény Attila mellett a Monarchia Operett lép színpadra. A rendezvények lebonyolításában, mint minden évben, a nyugdíjas szervezetek is aktívan közreműködnek. „Ők már jól ismerik a lebonyolítás folyamatát, és a regisztráció is az ő segítségükkel történik. Sok helyen már most jelentős érdeklődés mutatkozik” – mondta az alpolgármester. Hozzátette azt is, hogy a részvétel regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket a városon keresztül a nyugdíjas szervezetek gyűjtik össze. „Néhány szervezetnél már most túljelentkezés tapasztalható, ami jól mutatja, hogy mennyire várják a szépkorúak az ünnepi rendezvényeket” – emelte ki.

Az Idősek Világnapja minden évben alkalmat ad arra, hogy a város vezetése kifejezze megbecsülését és tiszteletét a nyugdíjas polgárok iránt. Szekszárd idén is ünnepi műsorral, zenével és közösségi élménnyel köszönti a szépkorúakat.

 

