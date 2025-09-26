szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kellemetlen incidens

6 perce

Bűzölgő kupac a bejárat előtt – illemhelynek használta a művészbejárót a helyi férfi (videó)

Címkék#bekamerázva#ürülék#hivatal

Lebukott az a férfi, aki a faddi művelődési ház művészbejáróját használta illemhelynek. Az önkormányzat a rendőrségnél feljelentést tett.

Mauthner Ilona
Bűzölgő kupac a bejárat előtt – illemhelynek használta a művészbejárót a helyi férfi (videó)

Beküldött kép

Nagy felháborodást váltott ki Faddon az az eset, amikor időről időre egy kupac emberi ürüléket találtak a művelődési ház művészbejárójánál. Valaki illemhelynek használta az épület sarkát.

Úgy tűnt, ez már nem a véletlen műve, hiszen nem egy esetről volt szó. Végül a polgármesteri hivatal megunta a sorozatos kellemetlenséget és mobilkamerát helyeztek ki a környékre is. Így fény derült az elkövető személyére.

Bordács József polgármester elmondta, a kamerának köszönhetően pontosan tudják kiről van szó. A helyi lakos ellen a rendőrségen is feljelentést tettek.

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője portálunk érdeklődésére azt mondta, az érintett személy ellen köztisztasági szabálysértés gyanúja miatt indítottak vizsgálatot.

Bordács József elmondta azt is, olyan szinten van bekamerázva a település, hogy szinte minden akár utólag is leellenőrizhető.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu