Bűzölgő kupac a bejárat előtt – illemhelynek használta a művészbejárót a helyi férfi (videó)

Nagy felháborodást váltott ki Faddon az az eset, amikor időről időre egy kupac emberi ürüléket találtak a művelődési ház művészbejárójánál. Valaki illemhelynek használta az épület sarkát.

Úgy tűnt, ez már nem a véletlen műve, hiszen nem egy esetről volt szó. Végül a polgármesteri hivatal megunta a sorozatos kellemetlenséget és mobilkamerát helyeztek ki a környékre is. Így fény derült az elkövető személyére.

Bordács József polgármester elmondta, a kamerának köszönhetően pontosan tudják kiről van szó. A helyi lakos ellen a rendőrségen is feljelentést tettek.

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője portálunk érdeklődésére azt mondta, az érintett személy ellen köztisztasági szabálysértés gyanúja miatt indítottak vizsgálatot.

Bordács József elmondta azt is, olyan szinten van bekamerázva a település, hogy szinte minden akár utólag is leellenőrizhető.