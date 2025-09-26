6 perce
Bűzölgő kupac a bejárat előtt – illemhelynek használta a művészbejárót a helyi férfi (videó)
Lebukott az a férfi, aki a faddi művelődési ház művészbejáróját használta illemhelynek. Az önkormányzat a rendőrségnél feljelentést tett.
Beküldött kép
Nagy felháborodást váltott ki Faddon az az eset, amikor időről időre egy kupac emberi ürüléket találtak a művelődési ház művészbejárójánál. Valaki illemhelynek használta az épület sarkát.
Úgy tűnt, ez már nem a véletlen műve, hiszen nem egy esetről volt szó. Végül a polgármesteri hivatal megunta a sorozatos kellemetlenséget és mobilkamerát helyeztek ki a környékre is. Így fény derült az elkövető személyére.
Bordács József polgármester elmondta, a kamerának köszönhetően pontosan tudják kiről van szó. A helyi lakos ellen a rendőrségen is feljelentést tettek.
Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője portálunk érdeklődésére azt mondta, az érintett személy ellen köztisztasági szabálysértés gyanúja miatt indítottak vizsgálatot.
Bordács József elmondta azt is, olyan szinten van bekamerázva a település, hogy szinte minden akár utólag is leellenőrizhető.