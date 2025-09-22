19 perce
Ilyen az, amikor irodalmi klasszikusok találkoznak a modern tudománnyal (galéria)
Tudomány és irodalom találkozott szombaton az Atomenergetikai Múzeum programján.
Az Atomenergetikai Múzeum évről évre csatlakozik a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos programsorozathoz, amelynek idén Jókai Mór születésének 200. évfordulója adta a központi tematikát. A résztvevőket így a tudomány és az irodalom berkeibe kalauzolta el rendezvény. Härtlein Károly, Prima Primissima-díjas mesteroktató és sztárvendége, Spilák Klára színművésznő színpadi előadásuk során megmutatták, hogy milyen sokszínű és tökéletesen illeszkedő módon van jelen a fizika tudománya például a Fekete gyémántok című regényben.
Az EDM akusztik adott még koncertet, illetve különböző játékok egész sora várt kicsiket és nagyokat a Gesztenyés utcai kiállítótér udvarán. Az egyik kuriózum az óriási méretű labirintus volt, de ismét lehetőség nyílt megcsodálni a Paksi Atomerőmű emelőkosaras tűzoltóautójából a városi panorámát, illetve kipróbálni a tűzoltók játékos ügyességi feladatait. Új programelemként a játékos múzeumi túra is bemutatkozott, és volt virtuális élménytúra is.
Ilyen az, amikor irodalmi klasszikusok találkoznak a modern tudománnyalFotók: Molnár Gyula