Ingyenes ivartalanításra pályázik a település

Brunner Mónika

Mucsi község önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében, amelynek célja a kutyák és macskák ivartalanítása, veszettség elleni oltása és mikrochippel való ellátása. A lakosok postaládáikba igényfelmérő nyomtatványt kapnak, melyet 2025. szeptember huszonkettedikéig kell visszajuttatni az önkormányzathoz. További részletek itt találhatóak.

 

