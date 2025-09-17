Felelős állatartás
1 órája
Ingyenes ivartalanításra pályázik a település
Mucsi község önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében, amelynek célja a kutyák és macskák ivartalanítása, veszettség elleni oltása és mikrochippel való ellátása. A lakosok postaládáikba igényfelmérő nyomtatványt kapnak, melyet 2025. szeptember huszonkettedikéig kell visszajuttatni az önkormányzathoz. További részletek itt találhatóak.
