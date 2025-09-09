szeptember 9., kedd

Tragédia is történhetett volna

1 órája

Hatalmas a botrány: újra üvegszilánkot találtak az iregszemcsei iskolások ételében

Megismétlődött a tavalyi botrány: pénteken újra üvegszilánkot találtak az ételben az iregszemcsei általános iskolában. A településen nem ez volt az első ilyen eset, hiszen közel egy évvel ezelőtt már hasonló történt, akkor a menzát üzemeltető cég többmilliós bírságot kapott, és egy időre be is zárták a főzőkonyhát. Az az iregszemcsei ügy már a bíróság előtt van.

Bencze Péter

A szeptember 5-i esetről elsőként az iregszemcsei képviselő-testület tagja, Bódog Zsolt számolt be a település közösségi oldalán.

Üvegszilánk került az iregszemcsei iskolások ételébe
Üvegszilánk került az iregszemcsei iskolások ételébe Forrás: MW Archívum

„Ma ismételten valamilyen szilánk volt az ebédben. Elszomorít, hogy ez ismételten megtörténhetett” – írta péntek délután.

Újabb botrány az iregszemcsei menza körül

Matus Tibor alpolgármester sajtóérdeklődésre megerősítette a történteket. Elmondása szerint egy pedagógus vette észre a szilánkot az ételben, és azonnal jelezte a problémát. Az önkormányzat a jegyző útján tájékoztatta a menzát üzemeltető céget, valamint értesítették a hatóságokat is.

A történtek miatt megkerestük az iskola igazgatóját is, aki amikor meghallotta, hogy mi miatt hívjuk, kinyomta a telefont. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság ugyanakkor portálunk érdeklődésére közölte, hogy az ügy kapcsán egy gyermek édesanyja hétfőn feljelentést tett. Amint írták:

A mai napon (hétfőn) a kora délutáni órákban a Tamási Rendőrkapitányságon megjelent egy gyermek édesanyja, aki jelenleg teszi meg feljelentését az Iregszemcsén történt eset miatt. Az üggyel kapcsolatban a feljelentés megtételét követően lesz módunk nyilatkozni, hogy indul-e büntetőeljárás.

A tavalyi ügy már bíróság előtt van

A 2024-ben történt, hasonló eset miatt jelenleg is büntetőeljárás zajlik. Az ügyész foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel vádolja az érintetteket. Szerdán éppen tárgyalást tartanak az ügyben a tamási bíróságon.

A vádirat szerint a közétkeztetéssel foglalkozó cég iregszemcsei konyháján tavaly május 2-án a bulguros rakott karfiolban több alkalommal is üvegszilánkot találtak. Először egy konyhai kisegítő bukkant rá egy ötforintos nagyságú darabra, ám az étel készítését ennek ellenére folytatták. A nap folyamán több tanuló és egy pedagógus is szájában, ételében talált szilánkot.

A vádlottak – köztük két területi vezető és az élelmezésvezető – a szennyeződés ellenére nem állították le a főzést és a tálalást. Összesen 642 adag ételt szállítottak ki és szolgáltak fel a gyermekeknek és a dolgozóknak, ezzel közvetlen veszélynek téve ki őket.

A szennyeződés pontos eredete a mai napig ismeretlen.

 

