szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzasztó, ami történt

57 perce

Kiderült: nyomoz a rendőrség az iregszemcsei iskolások ételében talált üvegszilánkok ügyében

Címkék#Iregszemcse#iskola#rendőrség#étel#Komlósiné Kiss Anett#táplálkozás

Újabb üvegszilánkos botrány rázta meg Iregszemcsét: a múlt pénteki eset miatt már nyomoz a rendőrség. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A tavalyi hasonló, iregszemcsei ügyben éppen ma tartanak tárgyalást a Tamási Járásbíróságon.

Teol.hu

Nyomozást indított a rendőrség az iregszemcsei általános iskolában történt újabb üvegszilánkos eset kapcsán – erősítette meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság portálunk megkeresésére.

Újra nyomoz a rendőrség az iregszemcsei iskolában történtek miatt Forrás: MW Archívum
Újra nyomoz a rendőrség az iregszemcsei iskolában történtek miatt Forrás: MW Archívum

Komlósiné Kiss Anett rendőrségi szóvivő közölte:

Az Ön által említett esemény kapcsán a Tamási Rendőrkapitányságon foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt büntetőeljárást indítottak. A nyomozás érdekeire tekintettel az üggyel kapcsolatban egyebet nem áll módunkban közölni

Az ügy előzménye, hogy múlt pénteken ismét üvegszilánkot találtak az ételben az iregszemcsei iskolában. A történtekről elsőként Bódog Zsolt, a település képviselő-testületének tagja számolt be a közösségi oldalon. A hírt Matus Tibor alpolgármester is megerősítette, elmondva: egy pedagógus vette észre a szilánkot, és azonnal jelezte a problémát. Az önkormányzat a menzát üzemeltető céget, valamint a hatóságokat is értesítette.

Tavaly ugyanez történt az iregszemcsei iskolában

Nem ez volt az első ilyen eset Iregszemcsén. 2024 tavaszán a közétkeztetést biztosító cég konyháján szintén üvegszilánkok kerültek a gyerekek ételébe. Akkor a bulguros rakott karfiolban többen is szilánkra bukkantak – előbb egy konyhai dolgozó, majd diákok és egy pedagógus is. A főzés és a tálalás ennek ellenére folytatódott, így 642 adag ételt szolgáltak fel.

A hatóságok akkor többmilliós bírságot szabtak ki, a konyhát átmenetileg bezárták, és büntetőeljárás is indult. Az ügyészség a vádlottakat – köztük területi vezetőket és az élelmezésvezetőt – foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel vádolja.

Éppen ma, szerdán tart tárgyalást a Tamási Járásbíróság a tavalyi ügyben. A tárgyaláson elhangzottakról portálunk külön tudósításban számol majd be.

Újabb nyomozás kezdődött

A legújabb, szeptember 5-i esettel kapcsolatban egy érintett gyermek édesanyja hétfőn délután tett feljelentést a Tamási Rendőrkapitányságon. A nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség további részleteket egyelőre nem közölt.

Az ismétlődő esetek nagy felháborodást váltottak ki a településen, ahol a szülők aggodalommal figyelik a menza működését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu