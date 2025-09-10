43 perce
Kiderült: nyomoz a rendőrség az iregszemcsei iskolások ételében talált üvegszilánkok ügyében
Újabb üvegszilánkos botrány rázta meg Iregszemcsét: a múlt pénteki eset miatt már nyomoz a rendőrség. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A tavalyi hasonló, iregszemcsei ügyben éppen ma tartanak tárgyalást a Tamási Járásbíróságon.
Nyomozást indított a rendőrség az iregszemcsei általános iskolában történt újabb üvegszilánkos eset kapcsán – erősítette meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság portálunk megkeresésére.
Komlósiné Kiss Anett rendőrségi szóvivő közölte:
Az Ön által említett esemény kapcsán a Tamási Rendőrkapitányságon foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt büntetőeljárást indítottak. A nyomozás érdekeire tekintettel az üggyel kapcsolatban egyebet nem áll módunkban közölni
Az ügy előzménye, hogy múlt pénteken ismét üvegszilánkot találtak az ételben az iregszemcsei iskolában. A történtekről elsőként Bódog Zsolt, a település képviselő-testületének tagja számolt be a közösségi oldalon. A hírt Matus Tibor alpolgármester is megerősítette, elmondva: egy pedagógus vette észre a szilánkot, és azonnal jelezte a problémát. Az önkormányzat a menzát üzemeltető céget, valamint a hatóságokat is értesítette.
Tavaly ugyanez történt az iregszemcsei iskolában
Nem ez volt az első ilyen eset Iregszemcsén. 2024 tavaszán a közétkeztetést biztosító cég konyháján szintén üvegszilánkok kerültek a gyerekek ételébe. Akkor a bulguros rakott karfiolban többen is szilánkra bukkantak – előbb egy konyhai dolgozó, majd diákok és egy pedagógus is. A főzés és a tálalás ennek ellenére folytatódott, így 642 adag ételt szolgáltak fel.
Hatalmas a botrány: újra üvegszilánkot találtak az iregszemcsei iskolások ételében
A hatóságok akkor többmilliós bírságot szabtak ki, a konyhát átmenetileg bezárták, és büntetőeljárás is indult. Az ügyészség a vádlottakat – köztük területi vezetőket és az élelmezésvezetőt – foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel vádolja.
Éppen ma, szerdán tart tárgyalást a Tamási Járásbíróság a tavalyi ügyben. A tárgyaláson elhangzottakról portálunk külön tudósításban számol majd be.
Újabb nyomozás kezdődött
A legújabb, szeptember 5-i esettel kapcsolatban egy érintett gyermek édesanyja hétfőn délután tett feljelentést a Tamási Rendőrkapitányságon. A nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség további részleteket egyelőre nem közölt.
Mit egyen a gyerek, hogy az ne csak finom, hanem egészséges is legyen?
Az ismétlődő esetek nagy felháborodást váltottak ki a településen, ahol a szülők aggodalommal figyelik a menza működését.