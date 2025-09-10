Kiderült: nyomoz a rendőrség az iregszemcsei iskolások ételében talált üvegszilánkok ügyében

Nyomozást indított a rendőrség az iregszemcsei általános iskolában történt újabb üvegszilánkos eset kapcsán – erősítette meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság portálunk megkeresésére.

Újra nyomoz a rendőrség az iregszemcsei iskolában történtek miatt Forrás: MW Archívum

Komlósiné Kiss Anett rendőrségi szóvivő közölte:

Az Ön által említett esemény kapcsán a Tamási Rendőrkapitányságon foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt büntetőeljárást indítottak. A nyomozás érdekeire tekintettel az üggyel kapcsolatban egyebet nem áll módunkban közölni

Az ügy előzménye, hogy múlt pénteken ismét üvegszilánkot találtak az ételben az iregszemcsei iskolában. A történtekről elsőként Bódog Zsolt, a település képviselő-testületének tagja számolt be a közösségi oldalon. A hírt Matus Tibor alpolgármester is megerősítette, elmondva: egy pedagógus vette észre a szilánkot, és azonnal jelezte a problémát. Az önkormányzat a menzát üzemeltető céget, valamint a hatóságokat is értesítette.

Tavaly ugyanez történt az iregszemcsei iskolában

Nem ez volt az első ilyen eset Iregszemcsén. 2024 tavaszán a közétkeztetést biztosító cég konyháján szintén üvegszilánkok kerültek a gyerekek ételébe. Akkor a bulguros rakott karfiolban többen is szilánkra bukkantak – előbb egy konyhai dolgozó, majd diákok és egy pedagógus is. A főzés és a tálalás ennek ellenére folytatódott, így 642 adag ételt szolgáltak fel.