Embertelen, ami történt

32 perce

Botrány Iregszemcsén: szándékosan etethettek üvegszilánkot a diákokkal – a vádlottak tagadnak

Szerdán a Tamási Járásbíróságon újabb fejezetéhez érkezett az iregszemcsei „üvegszilánkos menza-botrány” ügye. A vádirat szerint tavaly májusban több száz adag bulguros rakott karfiolt szolgáltak fel a gyerekeknek úgy, hogy a vádlottak tudtak arról: üvegdarabok kerültek az ételbe. A három vádlott tagadja, hogy tudtak volna az üvegszilánkokról. Ez történt az iregszemcsei botrány tárgyalásán.

Teol.hu

Az iregszemcsei botrány vádirata szerint 2024. május 2-án legalább hat alkalommal kerültek üvegszilánkok a diákok és pedagógusok tányérjába. Egyes darabok 20 forintos érme nagyságúak voltak, és volt, hogy a gyerekek száját is felsértették. Ennek ellenére a vádlottak – két területi vezető és az élelmezésvezető – nem állították le a tálalást, hanem kiadták az utasítást: folytatni kell az ételosztást.

Az iregszemcsei botrány ügyében tartottak tárgyalást
Az ügyészség szerint szándékos cselekmény eredménye az iregszemcsei botrány. Fotó: Mártonfai Dénes

642 adag mérgezett étel

A vádirat szerint tavaly májusban bulguros rakott karfiollal kínálták a gyerekeket – benne üvegszilánkokkal. Volt, hogy egy 20 forintos nagyságú darab került egy tanuló szájába.

Az ügyészség „foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntettével” vádolja az érintetteket. A vádirat szerint ugyanis pontosan tudták, hogy veszélyes anyagok vannak az ételben, mégsem intézkedtek arról, hogy abból ne ehessen senki.  Ha a vádlottak elismerték volna bűnösségüket, próbaidővel megúszhatták volna. Ehelyett tagadják, hogy tudatosan veszélyeztették volna a gyerekek életét, és kitartanak amellett: véletlen baleset történt. Három vezetőt vádolnak: két területi főnököt és az élelmezésvezetőt. 

Szerdán a bíróság a vádlottakat hallgatta ki, majd sor került a perbeszédekre is. Az ügyészség szerint 642 adag veszélyes ételt tálaltak fel annak tudatában, hogy abban szilánkok lehetnek. A vádlottak szerint viszont ők minden tőlük telhetőt megtettek a helyzet tisztázására.

Tovább dagad az iregszemcsei botrány

Az ügy súlyát növeli, hogy múlt pénteken ismét üvegszilánkokat találtak az iregszemcsei iskola menzáján – emiatt már külön nyomozást indított a rendőrség. Amint azt néhány órával ezelőtt megírtuk: Komlósiné Kiss Anett rendőrségi szóvivő azt közölte:

Az Ön által említett esemény kapcsán a Tamási Rendőrkapitányságon foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt büntetőeljárást indítottak. A nyomozás érdekeire tekintettel az üggyel kapcsolatban egyebet nem áll módunkban közölni

Az érintett szülők és pedagógusok körében hatalmas a felháborodás, a közbizalom az étkeztetési rendszer iránt tovább omlik.

A bíróság jövő hét szerdán, szeptember 17-én 14 órakor hirdet ítéletet. Ha bűnösnek találják őket, akár többéves szabadságvesztés is várhat a vádlottakra.

 

