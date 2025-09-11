Botrány Iregszemcsén: szándékosan etethettek üvegszilánkot a diákokkal – a vádlottak tagadnak

Az iregszemcsei botrány vádirata szerint 2024. május 2-án legalább hat alkalommal kerültek üvegszilánkok a diákok és pedagógusok tányérjába. Egyes darabok 20 forintos érme nagyságúak voltak, és volt, hogy a gyerekek száját is felsértették. Ennek ellenére a vádlottak – két területi vezető és az élelmezésvezető – nem állították le a tálalást, hanem kiadták az utasítást: folytatni kell az ételosztást.

Az ügyészség szerint szándékos cselekmény eredménye az iregszemcsei botrány. Fotó: Mártonfai Dénes

642 adag mérgezett étel

A vádirat szerint tavaly májusban bulguros rakott karfiollal kínálták a gyerekeket – benne üvegszilánkokkal. Volt, hogy egy 20 forintos nagyságú darab került egy tanuló szájába.

Az ügyészség „foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntettével” vádolja az érintetteket. A vádirat szerint ugyanis pontosan tudták, hogy veszélyes anyagok vannak az ételben, mégsem intézkedtek arról, hogy abból ne ehessen senki. Ha a vádlottak elismerték volna bűnösségüket, próbaidővel megúszhatták volna. Ehelyett tagadják, hogy tudatosan veszélyeztették volna a gyerekek életét, és kitartanak amellett: véletlen baleset történt. Három vezetőt vádolnak: két területi főnököt és az élelmezésvezetőt.