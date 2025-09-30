2 órája
Titkok, amelyekről 1962-ben még hallgattak, most viszont már nyíltan beszélnek az osztálytársak
1962 fontos dátum volt huszonnégy gyönki diák számára, hiszen kezükbe kaphatták az érettségi bizonyítványukat. Olyan korosztály voltak ők, akik közül sokan megélték a ki- és betelepítés viszontagságait. A közös sors az iskola falain belül is összekovácsolta a fiatalokat, és emlékeiket minden évben megosztják egymással.
Ahogy ma visszaemlékeznek azokra az időkre, amikor együtt koptatták az iskola padjait egyöntetűen vallják: mindig ott voltak egymásnak, számíthattak a másik segítségére. Ez az összetartás nem múlt el az évtizedek alatt sem. Igaz, ma már leginkább a telefonos beszélgetésekben, lelki támogatásban nyilvánul meg az egymás iránti gondoskodásuk, de volt idő, amikor habozás nélkül akár hosszú kilométereket is autóztak, ha valakinek szüksége volt rájuk.
Az osztály tagjaiból kialakult egy olyan baráti társaság, amelynek tagjai negyedszázaddal ezelőtt megfogadták: minden évben találkoznak valahol Magyarországon, hogy együtt töltsenek néhány napot. A fogadalmat azóta is hűségesen megtartják. A helyszínek évről évre változnak: volt már találkozó a Balatonnál, Tokajban, s az idei alkalomnak Mohács adott otthont.
– Az a helyzet, hogy mi valóban szeretjük egymást – mondja mosolyogva az osztály szóvivőjének kikiáltott Doncsev Antonné Szegvári Klára. – Fontos mindannyiunknak, hogy minden évben újra lássuk egymást. És ami talán a legérdekesebb: még mindig van mit mondanunk egymásnak. Olyan dolgok is szóba kerülnek most, amelyeket annak idején, fiatalon nem mertünk vagy nem akartunk elmesélni egymásnak. Akkoriban más idők jártak, sok mindenről hallgattunk. Ma viszont bátran beszélünk ezekről.
Az iskola jelentőségét is mindmáig szívükben hordozzák
Olyannyira, hogy a gyönki iskola elődjének számító nagyszékelyi intézménynél emléktáblát is avattak, tisztelegve a múlt és a tanulóévek előtt. Találkozóikon nem csupán a múlt felidézése kap helyet: minden évben választanak egy közös témát, amelyről beszélgetnek. Az idei esztendőben a magyar köznyelv került a figyelem középpontjába, amelyről egyöntetűen úgy vélekedtek, hogy az utóbbi időben sajnálatos módon elsekélyesedett és eldurvult.
A találkozók lelke és motorja Jaksa János, aki immár több mint huszonöt éve fáradhatatlan lelkesedéssel szervezi a rendezvényeket. Barátai szerint nélküle mindez aligha működhetne ilyen összetartó erővel. Ő az, aki gondoskodik arról, hogy évről évre új helyszínen, új élményekkel gazdagodva gyűlhessen össze a kis közösség.
És ha az egészségük, erejük engedi, jövőre ismét találkoznak – mert számukra ez nem pusztán hagyomány, hanem életük egyik legfontosabb kapaszkodója.