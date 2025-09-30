Titkok, amelyekről 1962-ben még hallgattak, most viszont már nyíltan beszélnek az osztálytársak

Ahogy ma visszaemlékeznek azokra az időkre, amikor együtt koptatták az iskola padjait egyöntetűen vallják: mindig ott voltak egymásnak, számíthattak a másik segítségére. Ez az összetartás nem múlt el az évtizedek alatt sem. Igaz, ma már leginkább a telefonos beszélgetésekben, lelki támogatásban nyilvánul meg az egymás iránti gondoskodásuk, de volt idő, amikor habozás nélkül akár hosszú kilométereket is autóztak, ha valakinek szüksége volt rájuk.

Iskolatársak voltak, és örök barátság lett belőle. Forrás: Beküldött fotó

Az osztály tagjaiból kialakult egy olyan baráti társaság, amelynek tagjai negyedszázaddal ezelőtt megfogadták: minden évben találkoznak valahol Magyarországon, hogy együtt töltsenek néhány napot. A fogadalmat azóta is hűségesen megtartják. A helyszínek évről évre változnak: volt már találkozó a Balatonnál, Tokajban, s az idei alkalomnak Mohács adott otthont.

– Az a helyzet, hogy mi valóban szeretjük egymást – mondja mosolyogva az osztály szóvivőjének kikiáltott Doncsev Antonné Szegvári Klára. – Fontos mindannyiunknak, hogy minden évben újra lássuk egymást. És ami talán a legérdekesebb: még mindig van mit mondanunk egymásnak. Olyan dolgok is szóba kerülnek most, amelyeket annak idején, fiatalon nem mertünk vagy nem akartunk elmesélni egymásnak. Akkoriban más idők jártak, sok mindenről hallgattunk. Ma viszont bátran beszélünk ezekről.