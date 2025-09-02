Szorong vagy örül a gyerek a suli előtt? – ezek a jelek árulkodnak!

A gyerekek nagyon különbözőképpen reagálhatnak az iskolakezdés hírére. Vannak, akik örömmel, büszkeséggel várják az új helyzetet, másokban inkább félelem, szorongás vagy bizonytalanság jelenik meg. Gyakori, hogy a kétféle érzés egyszerre van jelen, így a gyermek lelkiállapota hullámzó lehet. Ez teljesen természetes jelenség, hiszen minden változás magában hordozza az ismeretlenség izgalmát és a biztonság elvesztésének kockázatát. A családi háttér, a gyermek személyisége, valamint a korábbi óvodai tapasztalatok mind meghatározzák, hogyan éli meg az iskolára való készülődést – mondja Király Gabriella klinikai gyermek szakpszichológus, a Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója.

Az iskolakezdés minden gyermeknél más hatást vált ki

Fotó: Beküldött kép

A szülők idegessége ragad át?

Érdekes pszichológiai sajátosság, hogy a gyerekek érzései gyakran a szülők hangulatát tükrözik vissza. Ha az anya vagy az apa nyugodt, bizakodó és támogató, akkor a gyermek is sokkal könnyebben fordul az új életszakasz felé. Ha azonban a szülőben félelem és szorongás van jelen, azt a gyermek gyorsan átveszi, hiszen ebben az életkorban rendkívül érzékenyek a finom jelekre és rezdülésekre. Ezért kulcsfontosságú, hogy a szülők saját félelmeiket tudatosan kezeljék, és a lehető legtöbb pozitív, biztonságot nyújtó üzenetet közvetítsék gyermekük felé. Egy biztató mosoly, egy nyugodt hangú beszélgetés vagy a közösen kialakított napi rutin mind erősítik a biztonságérzetet.

Iskolakezdés: segít a napi rutin

Nagyon fontos a napi ritmus fokozatos kialakítása. A nyári szünet alatt a gyerekek sokszor később fekszenek le és kelnek fel, mint amit a tanévben a kötött iskolai időrend megkíván. A kiszámítható rutin megnyugtatja a gyermeket, és megkönnyíti az első tanítási napokat. Ha a család közösen begyakorolja az új napirendet, az iskolakezdés gördülékenyebb és örömtelibb élmény lehet.