Iskolakezdés

56 perce

Szorong vagy örül a gyerek a suli előtt? – ezek a jelek árulkodnak!

Az iskolakezdés minden gyermek életében jelentős mérföldkő. Ez az időszak egyszerre hordoz magában izgalmat, kíváncsiságot és bizonytalanságot, hiszen a kisgyermekre új környezet, új elvárások és új kapcsolatok várnak. A szülők gyakran a tanév előtt foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogyan engedjék el gyermeküket a számukra új világba, miközben saját érzéseik is erősen befolyásolják a kicsik reakcióját.

Kutny Gábor

A gyerekek nagyon különbözőképpen reagálhatnak az iskolakezdés hírére. Vannak, akik örömmel, büszkeséggel várják az új helyzetet, másokban inkább félelem, szorongás vagy bizonytalanság jelenik meg. Gyakori, hogy a kétféle érzés egyszerre van jelen, így a gyermek lelkiállapota hullámzó lehet. Ez teljesen természetes jelenség, hiszen minden változás magában hordozza az ismeretlenség izgalmát és a biztonság elvesztésének kockázatát. A családi háttér, a gyermek személyisége, valamint a korábbi óvodai tapasztalatok mind meghatározzák, hogyan éli meg az iskolára való készülődést – mondja Király Gabriella klinikai gyermek szakpszichológus, a Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója.

Az iskolakezdés hatásai minden gyermeknél esetében változók
Az iskolakezdés minden gyermeknél más hatást vált ki
Fotó: Beküldött kép

A szülők idegessége ragad át?

Érdekes pszichológiai sajátosság, hogy a gyerekek érzései gyakran a szülők hangulatát tükrözik vissza. Ha az anya vagy az apa nyugodt, bizakodó és támogató, akkor a gyermek is sokkal könnyebben fordul az új életszakasz felé. Ha azonban a szülőben félelem és szorongás van jelen, azt a gyermek gyorsan átveszi, hiszen ebben az életkorban rendkívül érzékenyek a finom jelekre és rezdülésekre. Ezért kulcsfontosságú, hogy a szülők saját félelmeiket tudatosan kezeljék, és a lehető legtöbb pozitív, biztonságot nyújtó üzenetet közvetítsék gyermekük felé. Egy biztató mosoly, egy nyugodt hangú beszélgetés vagy a közösen kialakított napi rutin mind erősítik a biztonságérzetet.

Iskolakezdés: segít a napi rutin

Nagyon fontos a napi ritmus fokozatos kialakítása. A nyári szünet alatt a gyerekek sokszor később fekszenek le és kelnek fel, mint amit a tanévben a kötött iskolai időrend megkíván. A kiszámítható rutin megnyugtatja a gyermeket, és megkönnyíti az első tanítási napokat. Ha a család közösen begyakorolja az új napirendet, az iskolakezdés gördülékenyebb és örömtelibb élmény lehet.

Játsszunk iskolásat a gyerekkel

Az „iskolásat játszani” módszer, amikor a gyermek bepakolja a táskát, együtt ír vagy rajzol a szülővel, nemcsak szórakoztató, hanem fejlesztő is. Az ilyen játékok során a gyermek megtapasztalja azokat a helyzeteket, amelyek később a mindennapok részévé válnak. Ez növeli az önbizalmát, csökkenti a szorongását, és elősegíti, hogy magabiztosabban lépjen az új közösségbe.

Mesélj az iskolai élményeidről!

Kiemelten fontos a szülői élmények megosztása is. Ha az apa vagy anya mesél a saját jó iskolai tapasztalatairól, azzal mintát nyújt, reményt és bátorítást ad. A gyerek így nemcsak az ismeretlen veszélyeit, hanem a várható örömöket is látja maga előtt. Ez a fajta pozitív keretezés oldja a feszültséget, és megerősíti a szülő-gyermek kapcsolatot.

Összességében elmondható, hogy az iskolakezdés nemcsak a gyermeket, hanem az egész családot érinti. A szülők hozzáállása meghatározza, mennyire lesz gördülékeny és örömteli az átmenet az óvodából az iskolába. A biztonságot nyújtó szülői jelenlét, a szeretetteljes odafigyelés és a fokozatos felkészítés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolakezdés ne félelemmel, hanem izgatott várakozással teljen.

 

