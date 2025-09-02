szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Iskolakezdési pánik, valamit csúnyán elfelejtettünk

Címkék#pánik#iskolakezdés#boríték

Szeptember első iskolai napja mindig megoldja, amit egész nyáron halogattunk. Általában az utolsó este jönnek a legnagyobb meglepetések: például egy tavalyi boríték a táska alján.

Balogh Éva

Azt hiszem, szülőként hatalmas hibát követtem el. Nem is egyet. Erre vasárnap este, úgy 20 óra körül döbbentem rá, amikor a gyerek pizsamában, fogmosás előtt, élet-halál harcot vívott a tornacipője kitisztításával, én pedig a hetek óta egy papírdobozban iskolakezdésre váró tanszereket pakoltam elő. Mentségemre váljék a sziú indián mondás, miszerint, ha nem lenne utolsó pillanat, semmi nem készülne el.

Az iskolakezdés izgalmas időszak szülőnek, gyereknek egyaránt. Minden évben megfogadom, hogy jövőre időben elkezdem a felkészülést.
Az iskolakezdés izgalmas időszak szülőnek, gyereknek egyaránt. Minden évben megfogadom, hogy jövőre időben elkezdem a felkészülést.
Fotó: Facebook/Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Álomszerű iskolakezdés – létezik egyáltalán? 

Ott álltam tehát, morogva tisztítottam a táskát – mert ugye arra is ráértünk egész nyáron – és akkor került elő az egyik rejtett kis zsebből egy ismerős boríték, benne egy szép összeg, rajta precíz kézírás, a sajátom: Tanítónéninek ennyi és ennyi, erre meg arra. Ebben a pillanatban került a helyére a kirakós utolsó darabja. A tanítónéni ugyanis még májusban szólt, hogy adósok vagyunk egy nagyobb összeggel. Én pedig világi nyugalommal feleltem: „Én azt már rég elküdtem a gyerekkel!”. A tanítónéni pedig rábólintott, mert miért ne bízna bennem? Most kiderült, mi is történt valójában. A gyerek elfelejtette odaadni azt. Végül szerencse, hogy van első iskolai nap! Mert ha nincs, sosem jut eszembe kipucolni a táska minden zegzugát. Persze lehetnék pedáns szülő, aki a nyári szünet első napján néz át mindent alaposan. Így aztán, míg a nyár kalandjaiba, lustálkodásába és strandolásába beleveszett diákok szépen megkerültek és megtalálják helyüket a tantermekben szeptember 1-jén, addig a tavalyról elfeledett pénzecske is megérkezett az osztálykasszába. Mert jobb későn, mint soha. Jövőre biztos minden másképp lesz. Vagy legalábbis… meglátjuk majd az első tanítási nap előtt, vasárnap este 20:00 körül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu