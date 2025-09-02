Iskolakezdési pánik, valamit csúnyán elfelejtettünk

Azt hiszem, szülőként hatalmas hibát követtem el. Nem is egyet. Erre vasárnap este, úgy 20 óra körül döbbentem rá, amikor a gyerek pizsamában, fogmosás előtt, élet-halál harcot vívott a tornacipője kitisztításával, én pedig a hetek óta egy papírdobozban iskolakezdésre váró tanszereket pakoltam elő. Mentségemre váljék a sziú indián mondás, miszerint, ha nem lenne utolsó pillanat, semmi nem készülne el.

Az iskolakezdés izgalmas időszak szülőnek, gyereknek egyaránt. Minden évben megfogadom, hogy jövőre időben elkezdem a felkészülést.

Álomszerű iskolakezdés – létezik egyáltalán?

Ott álltam tehát, morogva tisztítottam a táskát – mert ugye arra is ráértünk egész nyáron – és akkor került elő az egyik rejtett kis zsebből egy ismerős boríték, benne egy szép összeg, rajta precíz kézírás, a sajátom: Tanítónéninek ennyi és ennyi, erre meg arra. Ebben a pillanatban került a helyére a kirakós utolsó darabja. A tanítónéni ugyanis még májusban szólt, hogy adósok vagyunk egy nagyobb összeggel. Én pedig világi nyugalommal feleltem: „Én azt már rég elküdtem a gyerekkel!”. A tanítónéni pedig rábólintott, mert miért ne bízna bennem? Most kiderült, mi is történt valójában. A gyerek elfelejtette odaadni azt. Végül szerencse, hogy van első iskolai nap! Mert ha nincs, sosem jut eszembe kipucolni a táska minden zegzugát. Persze lehetnék pedáns szülő, aki a nyári szünet első napján néz át mindent alaposan. Így aztán, míg a nyár kalandjaiba, lustálkodásába és strandolásába beleveszett diákok szépen megkerültek és megtalálják helyüket a tantermekben szeptember 1-jén, addig a tavalyról elfeledett pénzecske is megérkezett az osztálykasszába. Mert jobb későn, mint soha. Jövőre biztos minden másképp lesz. Vagy legalábbis… meglátjuk majd az első tanítási nap előtt, vasárnap este 20:00 körül.