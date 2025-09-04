Iskolakezdési támogatás a Dombóvári Új Esély Központban

A Dombóvári Új Esély Központ és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány 2022-ben nyitotta meg központját Dombóváron. A Misszió az országban 100 településen tízezer ellátott életében nyújt segítséget napi szinten. Korábban a nevelőszülői szolgálat bővítésében kértek segítséget a települések vezetőitől, kiemelték, hogy azok a gyermekek, akik a nevelőszülők által biztosított családban nőhetnek fel, magánéletben és karrierjük során is magabiztosabbak, sikeresebbek.

Fotó: Beküldött kép

A szolgáltató feladata a bizalom újraépítése, a megfelelő nevelőszülők felkutatása, ezért szeretnének minél több településre eljutni és megérinteni a családokat a feladat felvállalásában. Ezúttal 17 gyermek számára állítottak össze csomagot, olyan eszközökkel, amelyek megkönnyítik a tanév indulását. A misszió célja, hogy segítse a jövő generációját – azokat a gyermekeket, akik hátrányos helyzetből indulnak.