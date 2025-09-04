szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

22°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívből segítség

Tegnap, 14:30

Iskolakezdési támogatás a Dombóvári Új Esély Központban

Címkék#Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány#Dombóvári Új Esély Központban#szolgálat#segítség

Kutny Gábor

A Dombóvári Új Esély Központ és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány 2022-ben nyitotta meg központját Dombóváron. A Misszió az országban 100 településen tízezer ellátott életében nyújt segítséget napi szinten. Korábban a nevelőszülői szolgálat bővítésében kértek segítséget a települések vezetőitől, kiemelték, hogy azok a gyermekek, akik a nevelőszülők által biztosított családban nőhetnek fel, magánéletben és karrierjük során is magabiztosabbak, sikeresebbek. 

Fotó: Beküldött kép

A szolgáltató feladata a bizalom újraépítése, a megfelelő nevelőszülők felkutatása, ezért szeretnének minél több településre eljutni és megérinteni a családokat a feladat felvállalásában. Ezúttal 17 gyermek számára állítottak össze csomagot, olyan eszközökkel, amelyek megkönnyítik a tanév indulását. A misszió célja, hogy segítse a jövő generációját – azokat a gyermekeket, akik hátrányos helyzetből indulnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu