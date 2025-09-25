Tegyünk együtt a kóbor állatok ellen – ingyenes ivartalanítási akció Szekszárdon

A felelős állattartás egyik alapköve az is, hogy kutyánk és macskánk ivartalanításáról gondoskodjunk. Sajnos az állatmenhelyek így is tömve vannak napjainkban, de az ivartalanításnak nem csak az az egyik előnye, hogy kevesebb kóbor állat legyen az utcákon. Különböző betegségeket is megelőzhetünk vele mint a nőstény állatoknál az álvemhesség vagy az emlőgyulladás. A tüzelés után a hormonok miatt akkor is megjelenhetnek tünetek, ha az állat nem vemhesül, így ezt is elkerülhetjük. A nem ivartalanított nőstény állatoknál méhgyulladás is előfordulhat, amit szintén megelőzhetünk hiszen ez főként a középkorú-idősebb állatoknál jellemző, akik számára az ezzel járó műtét nagyobb kockázat lenne – mondta a Teol.hu-nak Fiáth Szilvia a Tolna Megyei Állat és Természetvédő Alapítvány elnöke, a szekszárdi Kutyamenhely vezetője.

Az állatvédelem alapköve az ivartalanítás.

Forrás: Szekszárdi Kutyamenhely

Ivartalanítási kampány

A kampány célja, hogy minél több olyan gazdihoz eljusson a segítség, akik anyagi nehézségeik miatt önerőből nem tudják megoldani kedvenceik ivartalanítását. Első körben az akcióban, olyan lakosok tudnak részt venni, akik szekszárdi vagy tolnai bejelentett lakcímmel rendelkeznek. Fiáth Szilvia elmondta, hogy már az első napokban sikerült két kutyust ivartalanítaniuk, közülük az egyik állapota különösen rossz volt, ráadásul mikrochip sem volt az állat nyakában. „Igyekszünk mindent megtenni a kutyákért: az ivartalanítás mellett mikrochipet és oltást is biztosítunk számukra” – emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a műtét utáni otthoni lábadozásról a gazdinak kell gondoskodnia, ami szintén nagyon fontos a sikeres felépülés szempontjából.

A projektet a német partnerszervezet a SaveAnimal e.V. egyesület finanszírozza, amely jelenleg 1,5 millió forintot különített el nőstény kutyák, és 1 millió forintot macskák ivartalanítására. A kampány a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tart, ám a szervezők folyamatosan keresik a további támogatási lehetőségeket.

A műtéteket dr. Borus István állatorvos végzi a szekszárdi Központi Állatkórházban. A programban elsőbbséget élveznek azok az állatok, amelyek az elmúlt egy hónapban tüzeltek vagy párosodtak, hogy minél hatékonyabban lehessen csökkenteni a nem kívánt szaporulatot.