Jeles jubileum – tíz éve szolgálja a híveket a teveli plébános (képgalériával)

A 19. Galuska Fesztivál a korábbiakhoz hasonlóan szentmisével, az új kenyér megáldásával és a településen élő népcsoportoknak emléket állító táblák megkoszorúzásával kezdődött. A szentmisét Pál József plébános celebrálta, aki szintén szép jubileumhoz érkezett a településen, ugyanis 2015. augusztus elseje óta, éppen tíz esztendeje a teveliek plébánosa.

Fazekas Attila (jobbról) és Asztalos Zoltán köszöntötte Pál Józsefet. Fotó: Rónai Gábor

Tíz évvel ezelőtt is éppen a Galuska Fesztivál nyitó szentmiséje volt az első alkalom, ahol nagyobb létszámban találkozhatott vele a falu lakossága és ahol ő is találkozhatott először a teveliekkel. A kerek jubileumon Tevel község önkormányzata nevében Fazekas Attila polgármester és Asztalos Zoltán alpolgármester köszöntötte Pál József plébánost és adott át egy szerény ajándékot. A plébános szemmel láthatóan örömmel fogadta a köszöntést, felidézte a tíz évvel ezelőtti emlékeit és a közösség megtartó erejét emelte ki.