Ön tudta ezt? A kedvezményes jogosítvány megszerzése nem csak diákoknak jár
A múlt év szeptemberétől a KRÉTA-rendszerben minden végzős középiskolás számára elérhető volt a tanévben az ingyenes KRESZ- és az egészségügyi tanfolyam. A lehetőséggel 18 ezer diák élt is, és közülük 5700 augusztus végéig sikeresen le is zárta a két tanfolyamot. Jó, ha tudjuk, a B-kategóriás jogosítvány sehol nincs teljesen ingyen, de bizonyos esetekben nagyobb kedvezmény is járhat a megszerzéséhez.
Jelenleg a végzős, 16 évnél idősebb tanulóknak érhető el az úgynevezett „eJogsi funkció” a KRÉTA rendszerben. Ez azt jelenti, hogy azok a diákok, akik 12. osztályba járnak gimnáziumban vagy a 13. osztályt végzik a szakgimnáziumban és technikumban vagy 11. osztályba járnak a szakképző iskolákban: ők jogosultak a jogosítványhoz szükséges alapképzés árának a visszatérítésére, a sikeres vizsgát követően.
Kedvezmények a jogosítványhoz: van ami ingyen van és ami nem
Így tehát, ami ingyenes: online KRESZ tanfolyam és KRESZ vizsga, online elsősegély tanfolyam és vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat, elsősegély demonstrációs alkalom, amelyet az Országos Mentőszolgálat tart.
Amiért pedig továbbra is fizetni kell: gyakorlati képzés (30 óra kötelező, óránként 8.500 - 12.000 Ft) és a forgalmi vizsga (11.000 Ft)
Ingyenes C-kategóriás jogosítvány
Tavaly márciusban zárult le a jelentkezés az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Zrt. által indított programra, melynek keretében a C, C+E és D kategóriás jogosítvány megszerzéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosítottak. Ez a munkavállalás szempontjából óriási támogatás, a képzést elvégzetteknek elhelyezkedési garanciát is biztosítottak. Maga a program még nem zárult le, tehát elképzelhető, hogy lesznek még ehhez hasonló ingyenes képzések.
Az éppen álláskeresőknek érdemes a lakóhely szerint illetékes Foglalkoztatási Osztályoknál érdeklődni a hasonló támogatásokról, képzésekről.
Állami támogatás kérhető a KRESZ- vizsgához
A vonatkozó kormányrendelet szerint támogatás igényelhető a sikeres B kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez. Ebbe beletartozik a közlekedési alapismeretek vizsga díja, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díja.
Ki veheti igénybe? Aki a B kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be vagy a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe.
A támogatás összege a jogosítvány megszerzésének teljes díjához képest elenyésző. A rendelet szerint a támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.
Ennyibe kerül ma a jogosítvány megszerzésének teljes díja
A jogosítvány megszerzése során vannak fix díjtételek és van, aminek az ára autós iskolánként változik. Átlag árakkal számolva mutatja be a költségeket a mrkresz.hu. Nézzük a számítást B kategóriás jogosítvány esetén, átlagosan 9.500 forintos gyakorlati oktatási óradíjjal, 40 gyakorlati órával számolva:
A KRESZ tanfolyam átlagos ára 45.000 forint, a vizsga 4.600 forint, az orvosi alkalmassági vizsga 7.200 forint, a gyakorlati órák díja 8.500 - 13.000 forint között mozog, a gyakorlati vizsga ára pedig 11.000 forint. Ezen kívül van még az elsősegély tanfolyam, amely 16.000 forintba kerül, illetve ennek a vizsgadíja 15.500 forint. Tehát: a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének ára nagyjából 480.000 forint.
Régen – úgy tíz éve – addig nem mehetett ki a tanulóvezető a forgalomba, amíg a teszt-pályán nem felelt meg a rutinvizsgán. Ma már rutinvizsga nincs, de sok településen van teszt-pálya, így Szekszárdon is. Itt sajátítják el a tanulók a járművezetés alapjait. Ahol nincs teszt-pálya – mert nem kötelező –, ott a nagyobb áruházak parkolójában gyakorolnak parkolást, tolatást a fiatalok – mondta Kardos Zoltán szekszárdi szakoktató.