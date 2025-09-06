Ön tudta ezt? A kedvezményes jogosítvány megszerzése nem csak diákoknak jár

Jelenleg a végzős, 16 évnél idősebb tanulóknak érhető el az úgynevezett „eJogsi funkció” a KRÉTA rendszerben. Ez azt jelenti, hogy azok a diákok, akik 12. osztályba járnak gimnáziumban vagy a 13. osztályt végzik a szakgimnáziumban és technikumban vagy 11. osztályba járnak a szakképző iskolákban: ők jogosultak a jogosítványhoz szükséges alapképzés árának a visszatérítésére, a sikeres vizsgát követően.

Nagyon sok fiatal szerzi meg még a középiskolás éveinek végén a jogosítványt, mondta Kardos Zoltán szekszárdi szakoktató

Forrás: Makovics Kornél /Tolnai Népújság

Kedvezmények a jogosítványhoz: van ami ingyen van és ami nem

Így tehát, ami ingyenes: online KRESZ tanfolyam és KRESZ vizsga, online elsősegély tanfolyam és vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat, elsősegély demonstrációs alkalom, amelyet az Országos Mentőszolgálat tart.

Amiért pedig továbbra is fizetni kell: gyakorlati képzés (30 óra kötelező, óránként 8.500 - 12.000 Ft) és a forgalmi vizsga (11.000 Ft)

Ingyenes C-kategóriás jogosítvány

Tavaly márciusban zárult le a jelentkezés az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Zrt. által indított programra, melynek keretében a C, C+E és D kategóriás jogosítvány megszerzéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosítottak. Ez a munkavállalás szempontjából óriási támogatás, a képzést elvégzetteknek elhelyezkedési garanciát is biztosítottak. Maga a program még nem zárult le, tehát elképzelhető, hogy lesznek még ehhez hasonló ingyenes képzések.

Az éppen álláskeresőknek érdemes a lakóhely szerint illetékes Foglalkoztatási Osztályoknál érdeklődni a hasonló támogatásokról, képzésekről.

Állami támogatás kérhető a KRESZ- vizsgához

A vonatkozó kormányrendelet szerint támogatás igényelhető a sikeres B kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez. Ebbe beletartozik a közlekedési alapismeretek vizsga díja, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díja.

Ki veheti igénybe? Aki a B kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be vagy a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe.