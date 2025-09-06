szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

21°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokba kerül megtanulni vezetni

1 órája

Ön tudta ezt? A kedvezményes jogosítvány megszerzése nem csak diákoknak jár

Címkék#jogosítvány#KRESZ#közlekedés

A múlt év szeptemberétől a KRÉTA-rendszerben minden végzős középiskolás számára elérhető volt a tanévben az ingyenes KRESZ- és az egészségügyi tanfolyam. A lehetőséggel 18 ezer diák élt is, és közülük 5700 augusztus végéig sikeresen le is zárta a két tanfolyamot. Jó, ha tudjuk, a B-kategóriás jogosítvány sehol nincs teljesen ingyen, de bizonyos esetekben nagyobb kedvezmény is járhat a megszerzéséhez.

Mauthner Ilona

Jelenleg a végzős, 16 évnél idősebb tanulóknak érhető el az úgynevezett „eJogsi funkció” a KRÉTA rendszerben. Ez azt jelenti, hogy azok a diákok, akik 12. osztályba járnak gimnáziumban vagy a 13. osztályt végzik a szakgimnáziumban és technikumban vagy 11. osztályba járnak a szakképző iskolákban: ők jogosultak a jogosítványhoz szükséges alapképzés árának a visszatérítésére, a sikeres vizsgát követően.

kedvezményes jogosítvány megszerzése nem csak a fiataloknak jár
Nagyon sok fiatal szerzi meg még a középiskolás éveinek végén a jogosítványt, mondta Kardos Zoltán szekszárdi szakoktató
Forrás: Makovics  Kornél /Tolnai  Népújság

Kedvezmények a jogosítványhoz: van ami ingyen van és ami nem

Így tehát, ami ingyenes: online KRESZ tanfolyam és KRESZ vizsga, online elsősegély tanfolyam és vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat, elsősegély demonstrációs alkalom, amelyet az Országos Mentőszolgálat tart.
Amiért pedig továbbra is fizetni kell: gyakorlati képzés (30 óra kötelező, óránként 8.500 - 12.000 Ft) és a forgalmi vizsga (11.000 Ft)

Ingyenes C-kategóriás jogosítvány 

Tavaly márciusban zárult le a jelentkezés az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Zrt. által indított programra, melynek keretében a C, C+E és D kategóriás jogosítvány megszerzéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosítottak. Ez a munkavállalás szempontjából óriási támogatás, a képzést elvégzetteknek elhelyezkedési garanciát is biztosítottak. Maga a program még nem zárult le, tehát elképzelhető, hogy lesznek még ehhez hasonló ingyenes képzések.

Az éppen álláskeresőknek érdemes a lakóhely szerint illetékes Foglalkoztatási Osztályoknál érdeklődni a hasonló támogatásokról, képzésekről.

Állami támogatás kérhető a KRESZ- vizsgához

A vonatkozó kormányrendelet szerint támogatás igényelhető a sikeres B kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez. Ebbe beletartozik a közlekedési alapismeretek vizsga díja, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díja.

Ki veheti igénybe? Aki a B kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be vagy a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe. 

A támogatás összege a jogosítvány megszerzésének teljes díjához képest elenyésző. A rendelet szerint a támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

Ennyibe kerül ma a jogosítvány megszerzésének teljes díja

A jogosítvány megszerzése során vannak fix díjtételek és van, aminek az ára autós iskolánként változik. Átlag árakkal számolva mutatja be a költségeket a mrkresz.hu. Nézzük a számítást B kategóriás jogosítvány esetén, átlagosan 9.500 forintos gyakorlati oktatási óradíjjal, 40 gyakorlati órával számolva:

A KRESZ tanfolyam átlagos ára 45.000 forint, a vizsga 4.600 forint, az orvosi alkalmassági vizsga 7.200 forint, a gyakorlati órák díja 8.500 - 13.000 forint között mozog, a gyakorlati vizsga ára pedig 11.000 forint. Ezen kívül van még az elsősegély tanfolyam, amely 16.000 forintba kerül, illetve ennek a vizsgadíja 15.500 forint. Tehát: a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének ára nagyjából 480.000 forint.

Régen – úgy tíz éve – addig nem mehetett ki a tanulóvezető a forgalomba, amíg a teszt-pályán nem felelt meg a rutinvizsgán. Ma már rutinvizsga nincs, de sok településen van teszt-pálya, így Szekszárdon is. Itt sajátítják el a tanulók a járművezetés alapjait. Ahol nincs teszt-pálya – mert nem kötelező –, ott a nagyobb áruházak parkolójában gyakorolnak parkolást, tolatást a fiatalok – mondta Kardos Zoltán szekszárdi szakoktató.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu