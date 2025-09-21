Traktor, kombájn, quad – szigorú szabályok az utakon, erre figyelj!

Ha közlekedésről van szó, legtöbben az autók, buszok, motorok és biciklik világára gondolunk, pedig rengeteg nem hétköznapi jármű van, amely rendre szembejön a közlekedés során. Betakarítás időszaka van – vágják a kombájnok a kukoricát, napraforgót, és a szőlőt is – pótkocsis traktorokkal szállítják a terményt. Sokan kérdezik, milyen jogosítvány kell az erőgépek közúton való vezetéséhez?

Szigorúak a feltételek, melyek mellett traktorral, kombájnnal közúton lehet haladni, nem csak jogosítvány kell hozzá

Forrás: MW/illusztráció

Milyen jogosítvány kell kombájnra, traktorra?

A kombájn a mezőgazdasági területeken dolgozó munkagép. Mivel főként a földeken dolgozik, ezért közutakon csak külön engedéllyel közlekedhet. A kombájn vezetéséhez nem szükséges külön jogosítvány, viszont csak gépkezelői igazolvánnyal lehet irányítani, ehhez pedig külön képzés és vizsga szükséges. Ha autóúton vezetjük, akkor kizárólag kísérőjármű mellett engedélyezett a haladása, és a kísérő személy is külön engedéllyel kell, hogy rendelkezzen.

A traktor igazi mezőgazdasági jolly joker, szántani, vetni, szállítani, sőt, rakodni is lehet vele. És, hogy mi kell a traktor vezetéséhez? T- jogosítvány birtokában minden mezőgazdasági, erdészeti és kerti traktor, lassú jármű, illetve ezekből és legfeljebb két nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére jogosult az ember. Bárki vezethet közúton traktort, kombájnt, permetezőgépet vagy más mezőgazdasági járművet, ám csak a telephelyről a földekre, vagy egyik földterülettől a másikig. De a munkafolyamatok elvégzéséhez már gépkezelői igazolvány szükséges.

Quadra, kamionra más-más jogosítvány kell

A quad első ránézésre inkább olyan, mint egy sporteszköz, pedig már egyre többen használják mezőgazdasági munkához is, mert minden olyan terepen jól elboldogul, ahol a traktor már nem. Ezen kívül erdészek és túrázók is szívesen használják.

A quadhoz B kategóriás jogsi kell, amennyiben közúton használja valaki és forgalomba van helyezve. De, ha csak magánterületen (pl. földúton, tanyán) vezeted, akkor nincs szükség jogosítványra. Egyébként a quadnak minősített segédmotor-kerékpárokat AM jogsival és 14 éves kortól is lehet vezetni.